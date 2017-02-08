Миссия японского грузового судна завершена

Судно снабжения HTV-6 погрузилось в атмосферу Землю в воскресенье, 5 февраля, спустя неделю после отбытия от МКС. Грузовик конструктивно не предназначен для возвращения на землю, поэтому его вход в атмосферу стал последним маневром в его миссии.

Вход и последующее разрушение в атмосфере произошло после того, как японские инженера отказались от продолжения эксперимента по изучении технологии, способной удалить космический мусор.

Миссия началась 9 декабря, когда грузовик на борту ракетоносителя Н-2В был выведен на орбиту. Бочкообразный космический корабль, длиной 9,2 метров и диаметром 4,4 метра, доставил на МКС тонны грузов, среди которых шесть литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для обновления энергетической системы.

Астронавты перед отбытием поместили мусор в герметичный отсек HTV-6, а рука-манипулятор устаревшие девять аккумуляторов во внешний отсек. Космический аппарат отчалил от станции 27 января.

Вскоре после этого, как и предполагалось программой полета, начался интересный эксперимент, цель которого – получить технологию по эффективному удалению космического мусора. На эксперимент отводилась неделя перед запланированным вхождением в атмосферу. На борт аппарата была подана команда на выпуск электродинамической привязи длиной 700 метров. Однако возникшие проблемы не позволили ей размотаться.

Привязь сделана из алюминиевых и нержавеющих нитей, напоминает трос. Ученые считают, что конструкция может предложить вариант свода с орбиты старых ракетных ступеней и спутников, не расходуя драгоценное топливо. Взаимодействие между электродинамической привязью и магнитным полем планеты позволяет получить достаточно энергии для изменения орбиты объекта и таким образом направить его сгорать в атмосферу.

Электродинамические привязи уже проверялись в космосе во время двух полетов шаттлов в 1990-ых. Они разматывались из грузового отсека, однако в обоих случаях не удалось размотать их полностью – первая заклинила, вторая сломалась.

Что произошло теперь? Один из четырех болтов, удерживающих концевую массу – конструкцию, установленную на конце привязи – не отработал штатно. Телеметрия показала, что болт не отреагировал на команду, правда, несколько минут спустя, после дальнейших команд, его удалось отсоединить от концевой массы.

Но через пару часов трос так и размотался. Наземные диспетчеры пытались развернуть его неоднократно, но без успеха. Датчики и камера на HTV-6 также не наблюдали движения привязи и концевой массы. Единственным достижением эксперимента можно считать попытку сгенерировать электрический ток для подачи его на привязь.

JAXA подтвердило, что космический аппарат вошел в атмосферу и сгорел над Тихим океаном.