SpaceX провела последнее испытание перед первым многоразовым полетом
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SpaceX провела последнее испытание перед первым многоразовым полетом

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 07 фев 09:59
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На 15-этажной первой ступени Falcon-9, предназначенной для запуска в марте, завершились огненные испытания девяти двигателей «Merlin-1D».

SpaceX провела последнее испытание перед первым многоразовым полетом

Проведенные огненные испытания позволили начать перемещение первой ступени к м. Канаверал для подготовки ее к запуску спутника связи SES-10.

Первый раз эта ступень полетела в апреле 2016 года, когда на орбиту был доставлен Dragon. После разделения с разгонным блоком в верхних слоях атмосферы, она возвратилась и вертикально приземлилась на плавающую платформу.

Это возвращение стало первым в истории SpaceX, когда его удалось осуществить на плавающую платформу, и вторым, успешно выполненным за всю историю полетов.

В настоящее время SES - 10 стоит третьим в графике SpaceX. Ранее – на 14 и 28 февраля – намечены рейсы с судном снабжения Dragon и спутником EchoStar-23 для Бразилии. SES-10 в прошлом месяце отгружен на м. Канаверал с производственных площадей Airbus DS.

Спутник, принадлежавший люксембургской компании SES, предоставит телевидение для пользователей в Латинской Америке.

SpaceX стремится продемонстрировать, что конструкция первой ступени и двигатели Merlin могут многократно использоваться. Компания хочет таким образом уменьшить стоимость пуска, и SES уже получил скидку в 10% на первый многоразовый полет.

Носовой обтекатель Falcon-9, который ограждает спутники на протяжении первых нескольких минут полета, может стать следующей составляющей, которую SpaceX станет использовать многократно. Работы по возвращению второй ступень пока не проводятся.

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