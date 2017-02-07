ULA готовится к очередному пуску к МКС
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ULA готовится к очередному пуску к МКС

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 07 фев 08:37
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Океанское судно, которое транспортирует ракетные ступени с производственных площадей ULA к стартовой площадке, очень быстро доставило к м. Канаверал РН Atlas-5, который будет использоваться в качестве средства выведения грузового судна Cygnus в марте. Потребовалась одна неделя, чтобы экономно и надежно доставить ракетоноситель на Флоридское побережье.

ULA готовится к очередному пуску к МКС

Специальный 312-метровый сухогруз введен в эксплуатацию в 2000 году. Основная задача – доставить ракетные ступени от «Delta-4» и Atlas-5 к месту старта. Судно имеет экипаж 16 человек. Оснащено жилым помещением, кухней, сборочным цехом под палубой и вертолетной площадкой. Средняя скорость составляет 20 км/час.

Теперь на м. Канаверал специальный кран поднимет первую ступень диаметром 3,8 метров, 32,5- метровой высоты и разгонный блок «Кентавр», диаметром 3 метра и высотой 12,5 метров.

В дальнейшем ступени, в объекте вертикальной интеграции, будут соединены с помощью мобильной пусковой платформы. После вертикализации первой ступени на нее сверху установят межступень и «Кентавр», таким образом основная конструкция Atlas-5 будет готова. Установка полезной нагрузки произойдет за неделю до старта, после этого общая высота ракеты составит 59 метров.

Полет, планируемый на 20 марта, 02:56 по Гринвичу, обозначен как ОА-7. Космическое судно снабжения Cygnus доставит на МКС почти 4 тонн необходимых грузов. Это будет седьмой полет в исполнении компании Orbital ATK на станцию в рамках договора с Nasa.

Nasa попросило компанию, чтобы этот Cygnus полетел именно на Atlas-5, вместо обновленного Antares. Такое решение позволяет аппарату доставлять большее количество грузов и дает возможность космическому агентству лучше подготовиться к приему четырех астронавтов на станции. Atlas-5 уже дважды успешно – в декабре 2015-го и марте 2016-го – выводил Cygnus в космос, когда на РН Antares происходили работы по модернизации двигателей.

Герметичный отсек Cygnus достиг места старта 9 января. С этого момента в него поместили основные грузы. Силовой модуль прибыл 1 февраля. Эти два отсека будут совмещены вместе, потом Cygnus заправят топливом и произведут укладку последнего груза.

Среди научных проектов, которые начнут свой отсчет с запуском Atlas-5/Cygnus, следует выделить инновационную платформу по выращиванию сельхозкультур. На базе этой платформы в дальнейшем планируется создать систему производства пищевых продуктов во время долговременных миссиях. Также в этом полете продолжится эксперимент по изучению поведения огонь в невесомости.

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