WorldView-4 начинает работу
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WorldView-4 начинает работу

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vadim Baybikov от 07 фев 08:23
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Спустя три месяца после запуска на спутнике наблюдения WorldView-4 (WV-4) завершились все процессы, связанные с орбитальным тестированием и калибровкой, и теперь начинается его эксплуатация компанией DigitalGlobe.

WorldView-4 начинает работу

Чтобы особо подчеркнуть этот этап, компания выпустила ошеломляющее изображение старта РН Atlas-5 с WV-4, который состоялся 11 ноября. Снимок сделан практически аналогичным аппаратом – WorldView-2, который находится в космосе с 2009 года.

Фото получено в тот момент, когда WV-2 находился в 637 км от земли к северо-востоку от места старта. Всего через 19 минут произойдет разделение WV-4 от разгонного блока на солнечно-синхронной орбите.

Аппарат огибает планету каждые 97 минут и входит в состав созвездия, которое принадлежит DigitalGlobe. WV-4 является компаньоном WorldView-3, что позволит удвоить количество изображений с беспрецедентным 30-сантиметровым разрешением.

Но WV-3 заказан полностью американскими правительством. В тоже время WV-4 будет представлять изображения для частников в следующих областях: сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, нефтяная и газовая отрасль.

Он будет находиться на 617-км орбите, способен видеть объекты с разрешением в 31 см в панхроматическом формате и 1,24 метра в цветном. Изображение с подобным уровнем детализации позволяет читать уличные знаки, различать автомобили и грузовики.

Для своего наведения аппарат использует GPS и бортовые датчики астроориентации. Основное зеркало видеосистемы на WV-4 произведено с точностью до 1/1000 человеческого волоса.

Его гироскопы позволят получить превосходную маневренность, позволяя спутнику всего за 10 секунд переключаться с одной цели на другую.

Память видеосистемы позволяет хранить 3200 ГБ данных, общение с Землей происходит через частотный диапазон 5,2-11,5 ГГц.

В частных случаях необходимо возможность бесперебойного электроснабжения различных потребителей. Для реализации подобной схемы питания необходима автоматика для бензинового генератора, который запустит генератор и подключит его к сети в случае отключения централизованного электроснабжения. Приобрести данное оборудование вы сможете на портале xwatt.ru.

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