Двигатель Juno не включали во время очередного пролета Юпитера
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Двигатель Juno не включали во время очередного пролета Юпитера

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 06 фев 08:27
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Зонд Juno совершил высокоскоростной пролет над бурными облаками Юпитера в четверг, 2 февраля, сделав десятки изображений, измеряя радиацию и плазменные волны, и всматриваясь глубоко в недра атмосферы. Но по-прежнему Nasa не решилось на включение маршевого двигателя, с помощью которого возможно поместить зонд в лучшую орбитальную позицию.

Двигатель Juno не включали во время очередного пролета Юпитера

Четвертое сближение, было самым близким с момента прибытия зонда в окрестности Юпитера. Во время двух предыдущих – 27 августа и 11 декабря – получены данные, позволяющие оценить суровые атмосферные условия, окружающие планету. Собранная информация показала, что магнитное поле и полярные сияния намного интенсивнее, чем ожидалось, а пояса и зоны, наблюдаемые сверху облаков, простираются в таком же виде глубоко в недра атмосферы.

Космический аппарат, работающий исключительно на солнечной энергии, совершил проход на удалении 4300 километров от границы облаков. Он пролетел мимо Юпитера на относительной скорости 57,8 км/сек, приближаясь к планете со стороны Северного полюса и удаляясь от Южного.

Все научные приборы и цветная камера JunoCam работали, сейчас данные возвращаются на Землю. Как только необработанные изображения вернутся 6 февраля, их разместят в интернете для всех желающих, каждый сможет сделать их обработку.

Две проблемы помешали Juno выполнить 19 октября запланированный манёвр коррекции орбиты. Первоначальный план подразумевает запуск маршевого двигателя с целью отправить зонд на более лучшую, 14-дневную орбиту вокруг Юпитера. Сейчас Juno необходимо приблизительно 53 дня, чтобы сделать один виток.

Но с Земли обнаружили проблему, связанную с работоспособностью двух клапанов в двигательной установке, за неделю до запланированного включения. Клапанам требовалось несколько минут, чтобы открыться после получения команд, хотя их открытие должно происходить за несколько секунд.

Поведение клапанов заставило Nasa отложить маневр, чтобы тщательно изучить проблему. Неожиданная компьютерная перезагрузка, как раз перед маневром, стала причиной того, что все научные приборы Juno перешли в безопасный режим. Тогда зонд благополучно сблизился с Юпитером, но не собрал данных.

Nasa утверждает, что научная программа не пострадает. Всю запланированную информацию можно собрать, находясь на 53-дневной орбите. Орбитальное положение позволяет Juno пролетать над всеми местами, которые планировалось изучить первоначально. Недостаток нынешней орбиты – сбор научных данных происходит реже: каждые 53 дня вместо раз в две недели.

Единственным фактором, ограничивающим срок работы Juno, является доза радиации, полученная им. Космический аппарат пролетает через интенсивные радиационные пояса, как раз перед и после каждого сближения. Находясь на текущей орбите, он не получит смертельной дозы при каждом сближении.

Первоначальный программа предусматривала закончить 32 из 14-дневных научных орбит, прежде чем направить аппарат в газовую атмосферу в феврале 2018 года. Сейчас программу планируют пересмотреть.

Следующее сближение намечено на 27 марта.

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