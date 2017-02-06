Космический мусор чуть не вывел из строя европейский спутник
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Космический мусор чуть не вывел из строя европейский спутник

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 06 фев 08:14
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Маневр по уклонению, запланированный ESA, оказался ненужным, однако очень близкое сближение с орбитальным мусором позволяет констатировать растущую угрозу, исходящую от космических обломков. ESA отслеживает около 22000 фрагментов в космосе, и один из них мог вывести из строя один из спутников агентства. Как ни печально констатировать, явление становится уже все более и более обычным.

Космический мусор чуть не вывел из строя европейский спутник

Неожиданно полученные данные слежения указали на объект – возможно, фрагмент старого спутника, – который мог пройти слишком близко, в пределах 'порога риска', относительно работающего аппарата. После тщательного изучения, специалисты пришли к выводу, что неопределенность траектории объекта допускает возможность его столкновения с работающим аппаратом. ESA приняло решение повысить орбиту своего спутника.

24 января эксперты уточнили, что к одному из трех спутников Swarm опасно приближается 15-см фрагмент, оставшийся от аппарата «Космос-375». Максимальное сближение между Swarm и мусором должно было произойти 25 января.

ESA начало принимать меры, чтобы оценить ситуацию и запланировать маневр уклонения. Все работы необходимо было сделать всего за 39 часов. Ситуация осложнялась не очень выгодной орбитальной позицией спутника по отношению к наземным станциям.

Было решено повысить орбиту Swarm на 35 м. Однако в этот момент ESA по-прежнему точно не знало траектории объекта, и речь шла исключительно о том, чтобы уменьшить вероятность столкновения до приемлемого порога.

Чтобы провести маневр, понадобилось бы включить двигатели на 44 секунд. Все научные приборы перевели безопасный режим и начали загрузку команд для осуществления маневра, который должен был состояться за 45 минут до предполагаемого сближения. За 15 часов до вероятного столкновения все команды загрузили, и аппарат подготовили для выполнения маневра автоматически, без какого-либо вмешательства с Земли.

Однако за 10 часов до вероятного столкновения были получены два новых пакета информации. Это были уточнённые данные о текущих орбитах спутника и объекта, просмотрев которые ESA снизило вероятность столкновения к очень маленькой величине.

За несколько часов стало ясно, что сближение не представляет угрозы и спутник может остаться на своей нынешней орбите. Далее ESA удалило, раннее загруженные команды, вывело научные приборы из безопасного режима и продолжило эксплуатацию Swarm.

Только ESA несколько сотен раз в год анализирует подобные ситуации. Из них, как правило, 10 оказываются критическими и заслуживают особого внимания. Уточняя данные, как это было в случае со Swarm, агентству удается избежать столкновений, проводя уклоняющиеся маневры несколько раз год.

Подобная ситуация который раз подчеркивает необходимость соблюдения принципов по предупреждению образования орбитального мусора всеми космическими странами. Нынешняя ситуация с космическим мусором уже является пороговой на некоторых орбитах. И требует срочных действий…

Проект Swarm с тремя спутниками направлен на исследование магнитного поля Земли, которое защищает нашу планету от космической радиации и заряженных частиц. Без этого защитного экрана, атмосферы не существовало, и жить на Земле было бы невозможно. Также в задачу проекта входит получение информации, которая приведет к лучшему пониманию того, почему магнитное поле слабеет.

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