Спиральные образования на Северном полюсе Марса

Новая мозаика от Mars Express (ESA) демонстрирует на севере Красной планеты лед с отличительными темными спиральными впадинами.

Мозаика составлена от 32 индивидуальных снимков, сделанных в период 2004-10 гг., и покрывает область приблизительно миллиона квадратных километров.

Ледяной покров на полюсе существует постоянно, но в зимний сезон – как сейчас в начале 2017 года – температура снижается до -100С, поэтому около 30% двуокиси углерода из атмосферы осаждается на полярной шапке, добавляя слой до метра толщиной.

В летние месяцы замерзший углекислый газ превращается непосредственно в газ и улетучивается в атмосферу, оставляя за собой водно-ледниковые слои.

Особенно яркая черта – каньон 500 км длиной, глубиной до 2 км, который почти «режет» полярную шапку на две части. Известный как Каньон Boreale, он является относительно старым образованием, по-видимому, продолжает постепенно становиться более глубоким по мере появления новых ледяных залежей вокруг него.

Подземные исследования с орбиты показали, что полярная шапка состоит из многочисленных слоев льда и пыли, которые простираются на глубину до 2 км.

Этот регион предоставляет ценную информацию, как менялся климат на Марсе, его наклон и орбита на протяжении сотен тысяч лет.