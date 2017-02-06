Спиральные образования на Северном полюсе Марса
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
SpaceX меняет расписание своих запусков Arianespace подготавливает к запуску РН «Союз СТ-Б» Начался процесс монтажа основного двигателя КК Orion Рядом с Землей пролетел астроид 2017 AG13 Секретный космоплан продолжает свой полет Китай стремительно становится космической сверхдержавой В 2022 году астрономы ожидают столкновение двух звезд Гюйгенс: исторический спуск на Титан Hubble обнаружил экзокометы падающие на звезду Получены первые снимки Земли со спутника GOES-16 Boeing предлагает Nasa дополнительные места на «Союзах» Nasa собирается тщательно изучить технологию заправки топливом SpaceX Тень вокруг молодой звезды говорит о возможном наличии экзопланеты Китай успешно запускает новый ракетоноситель Вспышка далекой звезды в 100 000 раз ярче Солнца
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Спиральные образования на Северном полюсе Марса

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vadim Baybikov от 06 фев 08:03
1

Новая мозаика от Mars Express (ESA) демонстрирует на севере Красной планеты лед с отличительными темными спиральными впадинами.

Спиральные образования на Северном полюсе Марса

Мозаика составлена от 32 индивидуальных снимков, сделанных в период 2004-10 гг., и покрывает область приблизительно миллиона квадратных километров.

Ледяной покров на полюсе существует постоянно, но в зимний сезон – как сейчас в начале 2017 года – температура снижается до -100С, поэтому около 30% двуокиси углерода из атмосферы осаждается на полярной шапке, добавляя слой до метра толщиной.

В летние месяцы замерзший углекислый газ превращается непосредственно в газ и улетучивается в атмосферу, оставляя за собой водно-ледниковые слои.

Особенно яркая черта – каньон 500 км длиной, глубиной до 2 км, который почти «режет» полярную шапку на две части. Известный как Каньон Boreale, он является относительно старым образованием, по-видимому, продолжает постепенно становиться более глубоким по мере появления новых ледяных залежей вокруг него.

Подземные исследования с орбиты показали, что полярная шапка состоит из многочисленных слоев льда и пыли, которые простираются на глубину до 2 км.

Этот регион предоставляет ценную информацию, как менялся климат на Марсе, его наклон и орбита на протяжении сотен тысяч лет.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Водяной лед возле Северного полюса Марса Водяной лед возле Северного полюса Марса Изображение показывает водяной лед на участке 73 х 41 км около Северной полярной шапки Марса в ноябре-декабре 2004 года. Снимки были сделаны орбитальным аппаратом "Марс-Экспресс" во время его первого года пребывания у Красной планеты. Он находится... ESA опубликовало уникальную фотографию полярной шапки Марса ESA опубликовало уникальную фотографию полярной шапки Марса Не так давно Европейское космическое агентство опубликовало новый снимок южного полюса Марса. На фотографии запечатлена широкая область поверхности Марса, которая довольно редко попадает в объективы орбитальных космических аппаратов Красной планеты.... Следы воды в одной из самых больших долин на Марсе Следы воды в одной из самых больших долин на Марсе Длиной 600 километров и глубиной до двух километров, Долина Mawrth является практически самой большой долиной на Марсе и рассматривается в качестве посадочной площадки для миссии ExoMars-2020.  Она начинается в нагорье Arabia Terra, возраст... На Марсе нашли огромные залежи ледников На Марсе нашли огромные залежи ледников Согласно новому исследованию ученых, Марс на своей поверхности имеет достаточное количество погребенных под песком ледников, чтобы покрыть всю планету водой глубиной на один метр. Наличие ледников на поверхности Марсе стало известно еще в 2008 году...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru