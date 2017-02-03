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Как работает двигатель ракеты?

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 03 фев 14:42
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Классный ролик от небольшого канала SpacePods, рассказывающий о работе химических двигетелей на примере самой мощной ракеты в истории — Saturn V.

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