Космическая среда №147 от 1 февраля 2017

Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса.

Выпуск 147. В программе от 1 февраля 2017 года:

- «Космический урок» в Томске.

- Совместная миссия на Венеру.

- Была ли вода на Марсе.

- Одной строкой: Старт «Союза» с Куру, Ядерный генератор на лунном аппарате, Лекции «Кандидат в космонавты» в Музее космонавтики.

- Хронограф: «Луна-9»

- Астрофото недели: Венера в капле воды, Кассини сфотографировал Дафнис, Туманность Медуза через фильтры.