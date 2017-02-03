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Космическая среда №147 от 1 февраля 2017
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 03 фев 14:39
Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса.
Выпуск 147. В программе от 1 февраля 2017 года:
- «Космический урок» в Томске.
- Совместная миссия на Венеру.
- Была ли вода на Марсе.
- Одной строкой: Старт «Союза» с Куру, Ядерный генератор на лунном аппарате, Лекции «Кандидат в космонавты» в Музее космонавтики.
- Хронограф: «Луна-9»
- Астрофото недели: Венера в капле воды, Кассини сфотографировал Дафнис, Туманность Медуза через фильтры.
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