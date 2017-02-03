Новая эра космических исследований: частная станция может заменить МКС
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Новая эра космических исследований: частная станция может заменить МКС

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 03 фев 14:25
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Американская компания Axiom Space хочет создать частную, международную станцию на орбите. Запуск первого модуля ожидается уже через три года.

Новая эра космических исследований: частная станция может заменить МКС

Новая орбитальная платформа сможет принимать от астронавтов Nasa до индивидуальных исследователей и даже космических туристов.

Исследование, проведенное Axiom Space, говорит, что космический город обойдется в $37 миллиардов до 2030 года (срок окончания строительства).

Компания ведет переговоры с 20 странами, чтобы разработать программу первых исследований и найти стороны, заинтересованные в производстве узлов и оборудования.

Проект исходит из того, что МКС финансируется только до 2024 года, и будет закрыта в оговоренные сроки. Компания предполагает, что комплекс сведут с орбиты в 2024 году или через незначительное время от этой даты.

Компания начнет обучение в этом году астронавтов, чтобы отправить их на МКС в середине 2019 года. Они смогут стать первым экипажем, который будет работать на основном модуле частной станции. Программа их подготовки будет незначительно отличаться от того, что делает Nasa.

В настоящее время необходимо $7,5 млн ежедневно, чтобы обеспечивать жизнедеятельность каждого астронавта на МКС, но у Axiom Space расценки будут значительно ниже.

Nasa уже одобрила план Axiom Space присоединить свой первый многоцелевой модуль к МКС в конце 2020 года. В период 2024-2028 гг. модуль отделят от орбитального комплекса, в дальнейшем он станет фундаментом для новой частной станции.

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