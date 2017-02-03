Новая эра космических исследований: частная станция может заменить МКС

Американская компания Axiom Space хочет создать частную, международную станцию на орбите. Запуск первого модуля ожидается уже через три года.

Новая орбитальная платформа сможет принимать от астронавтов Nasa до индивидуальных исследователей и даже космических туристов.

Исследование, проведенное Axiom Space, говорит, что космический город обойдется в $37 миллиардов до 2030 года (срок окончания строительства).

Компания ведет переговоры с 20 странами, чтобы разработать программу первых исследований и найти стороны, заинтересованные в производстве узлов и оборудования.

Проект исходит из того, что МКС финансируется только до 2024 года, и будет закрыта в оговоренные сроки. Компания предполагает, что комплекс сведут с орбиты в 2024 году или через незначительное время от этой даты.

Компания начнет обучение в этом году астронавтов, чтобы отправить их на МКС в середине 2019 года. Они смогут стать первым экипажем, который будет работать на основном модуле частной станции. Программа их подготовки будет незначительно отличаться от того, что делает Nasa.

В настоящее время необходимо $7,5 млн ежедневно, чтобы обеспечивать жизнедеятельность каждого астронавта на МКС, но у Axiom Space расценки будут значительно ниже.

Nasa уже одобрила план Axiom Space присоединить свой первый многоцелевой модуль к МКС в конце 2020 года. В период 2024-2028 гг. модуль отделят от орбитального комплекса, в дальнейшем он станет фундаментом для новой частной станции.