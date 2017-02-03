Зонд OSIRIS-REx готов искать уникальные астероиды

Перед тем, как взять образцы грунта с астероида Bennu, OSIRIS-REx начнет искать объекты, движущиеся на одной орбите с Землей, и попытается определить местонахождение возможных фрагментов, аналогичных тем, которые сформировали нашу родную планету.

Разносторонние наблюдения начинаются 9 февраля и продлятся до 20 февраля. Будет задействована одна из камер зонда, способная искать астероиды, находящиеся впереди и позади Земли, движущиеся по аналогичной орбите вокруг Солнца.

Называются эти объекты – трояны Земли, расположены группами в точках Лагранжа, где гравитация системы Солнце-Земля позволяет им находиться в жесткой конфигурации с нашей планетой. Эти объекты расположены в точках Лагранжа L4 и L5. OSIRIS-REx собирается пройти около точки L4, и просмотреть регион, где наиболее вероятно находятся троянцы.

В тех же самых позициях впереди и позади Юпитера уже обнаружены тысячи троянских астероидов, и немного меньше около Венеры, Марса, Урана и Нептуна.

OSIRIS-REx сейчас удален на 119 млн км от нас, ему понадобится семь лет, чтобы долететь к Bennu, где он возьмет образцы грунта и возвратить их назад для исследования на Земле.

С момента запуска в прошлом сентябре на OSIRIS-REx проверены все научные приборы, проведен главный маневр коррекции траектории, который позволит оптимально сблизиться с Землей 22 сентября, чтобы получить гравитационный толчок для последующего полета к Bennu.

Включение двигателей 28 декабря изменило скорость OSIRIS-REx на 431 метр/сек, на что потребовалось четверть общего запаса топлива. Еще одна незначительная коррекция траектории выполнена 18 января, чтобы мощная антенна могла передавать данные на Землю чуть быстрее.

Выполнение этих этапов полета позволяет начать первую научную кампанию на следующей неделе.

Поиск троянов представляет уникальную возможность обнаружить новые астероиды, но что еще более важно, позволит убедиться в правильном функционировании всех приборов, которые понадобятся после прибытия к Bennu, что значительно увеличивает шансы на общий успех миссии.

К середине февраля OSIRIS-REx займет «идеальное место для наблюдений». В период 9 - 20 февраля его картографическая камера ежедневно будет делать 145 снимков той области космического пространства, где как ожидается, постоянно находятся трояны.

Камера зонда в состоянии обнаружить объекты до 100 метров диаметром и возможно даже меньше, в зависимости от их альбедо (отражательная способность). Если ничего не будет найдено, возможно, трояны имеют размер намного меньше, чем может обнаружить камера.

Но даже если такое произойдет, ученые смогут овладеть методами изучения космоса, которые будут использованы после прибытия к Bennu в августе 2018 года. На подходе к астероиду камеры зонда должны будут досконально изучить пространство около него, и найти, или не найти, крошечные луны диаметром до 10 см. Это позволит исключить вероятность его столкновения с еще неизвестными объектами вокруг Bennu.

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До настоящего времени обнаружен всего единственный такой объект. Инфракрасный телескоп WISE подтвердил открытие астероида в 2011 году, который обозначили как 2010 TK7. Его диаметр около 300 метров, его орбита будет устойчивой на протяжении следующих нескольких тысяч лет.

Ученые считают, что 2010 TK7 всего лишь одна часть многочисленной группы астероидов, движущихся по орбите Земли, некоторые из которых, возможно, находятся там с момента формирования Солнечной системы.

Считается, что орбитальное движение 2010 TK7 является хаотическим и непостоянным на протяжении последнего миллиарда лет, и он вряд ли похож на те объекты, которые сформировали Землю.

Подлинные объекты, аналогичные тем, которые участвовали в формировании нашей планеты, не изучены, поэтому так важны предстоящие наблюдения. Трояны Земли практически невозможно найти с поверхности, они обычно находятся в дневном свете, а единственный из них – 2010 ТК7 – обнаружен лишь только потому, что его уникальная орбита находится чуть дальше от позиции Солнца на небе, чем большинство членов группы.

Даже еще один обнаруженный троянский астероид Земли может стать доказательством существования большого облака минимиров, скрытых сейчас из вида. Не исключено, что в будущем, при положительном результате наблюдений, к этим объектам будет отправлен специальный корабль, который сможет идентифицировать аналогичные тем, с которых началось зарождение нашей планеты.