Личный кабинет
Это интересно
SpaceX меняет расписание своих запусков Arianespace подготавливает к запуску РН «Союз СТ-Б» Начался процесс монтажа основного двигателя КК Orion Рядом с Землей пролетел астроид 2017 AG13 Секретный космоплан продолжает свой полет Китай стремительно становится космической сверхдержавой В 2022 году астрономы ожидают столкновение двух звезд Гюйгенс: исторический спуск на Титан Hubble обнаружил экзокометы падающие на звезду Boeing предлагает Nasa дополнительные места на «Союзах» SpaceX в очередной раз возвращается к полетам Nasa собирается тщательно изучить технологию заправки топливом SpaceX Тень вокруг молодой звезды говорит о возможном наличии экзопланеты Получены первые снимки Земли со спутника GOES-16 Китай успешно запускает новый ракетоноситель
Мы в Yandex
Мы Вконтакте
Насколько большими бывают ракеты
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 01 фев 20:40
Рафаэль и Ко рассказал немного о спутниках, российских железных дорогах, Индии и ракетах.
Добавить комментарий