Насколько большими бывают ракеты

Космонавт Александр Мисуркин записал видео о том, как проходят тренировки на тренажере российского сегмента МКС в Центре подготовки космонавтов....

Первые итоги расследования причина аварии спутника «Канопус-СТ» выявили неправильные действия боевого расчета Воздушно-космических сил, осуществлявшего запуск с космодрома Плесецк. Как рассказал «Известиям» собеседник в...

Команда Российских ученых с помощью Алтайского оптико-лазерного центра имени Г.С. Титова (АОЛЦ), вблизи села Саввушка, отслеживают различные космические аппараты на орбите Земли. Кажется, совсем недавно. Специалистам АОЛЦ удалось обнаружить старый...

NASA приняло решение о покупке еще шести мест на российских Союзах.

Американское агентство NASA, приняло решение о покупке еще шести мест для астронавтов на российских космических кораблях Союз. В данном случае речь идет как о доставке, так и о возвращении с МКС астронавтов в 2018 году. Среди них, как планируется,...