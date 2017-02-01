Насколько большими бывают ракеты
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Насколько большими бывают ракеты

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 01 фев 20:40
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Рафаэль и Ко рассказал немного о спутниках, российских железных дорогах, Индии и ракетах.

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