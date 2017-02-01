Cassini предложил беспрецедентный вид колец Сатурна

Изображения колец Сатурна, сделанные Cassini в прошлом месяце, является самыми детализированными из всех, когда-либо сделанных. На них видны сложные, необъясненные полосы и десятки крошечных лун, вращающихся вокруг газовой планеты.

На заключительном году эксплуатации Cassini находится на «задевающей кольцо» орбите вокруг газового гиганта, проносясь от границы внешнего кольца F на расстоянии 91000 километров. Это позволило получить лучшие виды полос из ледяных частиц, окружающих планету.

Снимок №1 показывает тонкость колец, бороздки в широком внутреннем кольце «B», что может быть сгустками ледяных обломков, образующихся под влиянием гравитационного воздействия Мимаса. Орбиты этой луны находится в резонансе с внешней границей кольца «B» в соотношении 2:1.

В другом месте кольца «B» – самом большом и самом ярком кольце, имеющем толщину только 10 метров – камера Cassini показывала бесчисленные прерывистые полосы. С этой точки зрения, есть еще более мелкие загадочные детали.

Исследователям еще предстоит определить, что в этой богатой структуре находится, они надеются, что дальнейшие детальные изображения помогут им разгадать некоторые тайны.

Чем дальше от Сатурна, тем еще больше чудес и тайн.

На фото №2 идентифицировано 16 обозначенных объектов, которые называются «пропеллерами». Это такие яркие, узкие, беспорядочной формы пропеллеры в кольце «F» созданы гравитацией невидимых малых лун. В левой стороне видна волна, созданная гравитационным взаимодействием с луной Прометей.

Изображения сделаны 18 декабря, когда Cassini пересек плоскость кольца Сатурна на своей третьей «задевающей кольцо» орбите с момента, когда гравитационный маневр 30 ноября, выполненный у Титана, переместил зонд на его текущий курс.

Теперь космический аппарат бывает в плоскости колец примерно раз в неделю, давая возможность получать уникальные фото с момента своего прибытия в систему Сатурна в 2004 году.

Зонд останется на «задевающей кольцо» орбите до 22 апреля, выполнив к этому времени 20 витков, далее ему предстоит еще одно заключительное сближение с Титаном и последний гравитационный маневр, который переместит его на траекторию между границей облачного слоя Сатурна и первым внутренним кольцом.

Cassini совершит 22 пролета через 2400-километровый промежуток с 26 апреля до 15 сентября, далее ему предстоит выполнить свое последнее исследование – разрушительный спуск в газовую атмосферу планеты.