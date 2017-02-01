Cassini предложил беспрецедентный вид колец Сатурна
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Cassini предложил беспрецедентный вид колец Сатурна

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vadim Baybikov от 01 фев 08:33
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Изображения колец Сатурна, сделанные Cassini в прошлом месяце, является самыми детализированными из всех, когда-либо сделанных. На них видны сложные, необъясненные полосы и десятки крошечных лун, вращающихся вокруг газовой планеты.

Cassini предложил беспрецедентный вид колец Сатурна

На заключительном году эксплуатации Cassini находится на «задевающей кольцо» орбите вокруг газового гиганта, проносясь от границы внешнего кольца F на расстоянии 91000 километров. Это позволило получить лучшие виды полос из ледяных частиц, окружающих планету.

Снимок №1 показывает тонкость колец, бороздки в широком внутреннем кольце «B», что может быть сгустками ледяных обломков, образующихся под влиянием гравитационного воздействия Мимаса. Орбиты этой луны находится в резонансе с внешней границей кольца «B» в соотношении 2:1.

В другом месте кольца «B» – самом большом и самом ярком кольце, имеющем толщину только 10 метров – камера Cassini показывала бесчисленные прерывистые полосы. С этой точки зрения, есть еще более мелкие загадочные детали.

Исследователям еще предстоит определить, что в этой богатой структуре находится, они надеются, что дальнейшие детальные изображения помогут им разгадать некоторые тайны.

Чем дальше от Сатурна, тем еще больше чудес и тайн.

На фото №2 идентифицировано 16 обозначенных объектов, которые называются «пропеллерами». Это такие яркие, узкие, беспорядочной формы пропеллеры в кольце «F» созданы гравитацией невидимых малых лун. В левой стороне видна волна, созданная гравитационным взаимодействием с луной Прометей.

Изображения сделаны 18 декабря, когда Cassini пересек плоскость кольца Сатурна на своей третьей «задевающей кольцо» орбите с момента, когда гравитационный маневр 30 ноября, выполненный у Титана, переместил зонд на его текущий курс.

Теперь космический аппарат бывает в плоскости колец примерно раз в неделю, давая возможность получать уникальные фото с момента своего прибытия в систему Сатурна в 2004 году.

Зонд останется на «задевающей кольцо» орбите до 22 апреля, выполнив к этому времени 20 витков, далее ему предстоит еще одно заключительное сближение с Титаном и последний гравитационный маневр, который переместит его на траекторию между границей облачного слоя Сатурна и первым внутренним кольцом.

Cassini совершит 22 пролета через 2400-километровый промежуток с 26 апреля до 15 сентября, далее ему предстоит выполнить свое последнее исследование – разрушительный спуск в газовую атмосферу планеты.

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