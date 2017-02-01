Эксперимент JAXA по уборке мусора с орбиты провалился
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Эксперимент JAXA по уборке мусора с орбиты провалился

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 01 фев 08:03
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На экспериментальном уборщике, предназначенном для удаления мусора с орбиты Земли, возник сбой, который потенциально может серьезно повлиять на реализацию еще одной японской высокотехнологичной программы.

Эксперимент JAXA по уборке мусора с орбиты провалился

Более чем 100 миллионов фрагментов летает вокруг планеты, включая устаревшие спутники и ракетные ступени, которые представляют серьезную угрозу будущему исследованию космического пространства.

Ученые из японского космического агентства JAXA изобрели электродинамическую привязь, позволяющую переместить отработавшие фрагменты ракетной техники на более низкую орбиту.

Идея состоит в том, чтобы отправить мусор сгорать безопасно и контролируемо в атмосферу, задолго до того, как он постепенно опустится и упадет на поверхность.

Привязь, 700-метровой длины, должны были размотать из грузовика HTV-6, запущенного в декабре на МКС. JAXA сообщило, что после подачи команды на развертывание привязи, никаких обратных сигналов не поступило, поэтому агентство не знает, успешно она развернута или нет.

JAXA продолжает попытки исправить ситуацию до того, как грузовик войдет и сгорит в атмосфере.

Проблема возникла спустя две недели после того, как JAXA не смогло запустить миниракету. В прошлом году, Япония также потеряла дорогой ультра-высокотехнологичный спутник по исследованию черных дыр и галактических скоплений.

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