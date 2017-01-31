Как мы будем жить на Марсе
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Как мы будем жить на Марсе

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 31 янв 09:28
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Рано или поздно человечество колонизирует Марс. А вот как там начать жить, мы сегодня и расскажем в воскресной инфографике.

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