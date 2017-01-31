Ученые о космосе: Почему выгодно изучать Вселенную

Ученые о космосе: Новая карта Вселенной

Один из лидеров мировой астрофизики, академик РАН Рашид Алиевич Сюняев рассказывает о проекте «Спектр-РГ». Это международная орбитальная астрофизическая обсерватория, которая будет изучать Вселенную в гамма- и рентгеновском диапазоне...