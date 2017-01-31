Ученые о космосе: Почему выгодно изучать Вселенную
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Ученые о космосе: Почему выгодно изучать Вселенную

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 31 янв 09:06
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О практических выгодах изучения Вселенной, способах и средствах ее исследования рассказывает научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории отдела внегалактических исследований и гамма-астрономии Сергей Назаров.

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