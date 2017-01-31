Представлен скафандр для экипажа Starliner

25 января Boeing продемонстрировал свой новый скафандр. Инновационную, легкую конструкцию «Boeing Blue» астронавты наденут для полета на борту корабля Starliner к МКС. «Скафандр являются продолжением наших исторических проектов, отвечает всем требованиям безопасности и функциональности, содержит ультрасовременные технологии», – так отозвалась о новом изделии Nasa.

Скафандр защитит космонавтов во время старта и при повторном входе в атмосферу Земли при возвращении домой. Он предоставляет функциональность, комфорт и защиту при полетах не только к МКС, но и другим местам на околоземной орбите, в том числе и к будущим коммерческим станциям.

Легкость и гибкость достигнута благодаря использованию инновационных материалов и новых технологий. Они на 40% легче, чем скафандры, используемые в эру шаттлов, вес которых составлял 13,6 кг. Тогда это была большая, тяжелая конструкция с массивными кольцами на шее. «Boeing Blue» весит всего 5,4 кг.

Он будет полностью герметичным, сможет противодействовать перепадам давления; обезопасит экипаж от чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожара. Новый, уменьшенного размера, шлем открывается и закрывается с помощью застежки-молнии, а не скобами, как и в предыдущих конструкциях.

Мини-наушники и микрофоны встроены в шлем, они обеспечивают связь астронавтов с наземными и космическими станциями во время запуска и возврата к Земле. Мягкий шлем имеет широкий козырек из поликарбоната, чтобы предоставить экипажу лучший периферический обзор.

Впускные и выпускные клапаны расположены спереди для легкого доступа. Воздушный клапан помогает телу астронавтов чувствовать себя уютно и комфортно, водяной пар от пота будет проходить через паропроницаемую ткань. Застежки-молнии также расположены вокруг области туловища, чтобы облегчит астронавтам переход от сидячего положения к лежачему, и наоборот.

Шлем и козырек соединены со скафандром, они не съемные. Подвижность в плечах и изгибы на руках обеспечивают свободу движений после герметизации. В комплект входят воздухопроницаемые, нескользящие ботинки и сенсорно чувствительные перчатки для взаимодействия с мониторами над головой. На ногах есть карманы, куда можно положить личные вещи.

Starliner в настоящее время собираются запустить в 2018 году РН Atlas-5. Первый испытательный полет пройдет с участием экипажа из двух человек. Далее численность экипажа возрастет до четырех, когда начнутся регулярные рейсы на МКС с 2019-го. В дополнение к испытательному полету Nasa заказала Boeing шесть рабочих рейсов.