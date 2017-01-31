Запуски РН «Протон» отложены до середины мая
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Запуски РН «Протон» отложены до середины мая

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 31 янв 08:23
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Перенос стартов связан с заменой дефектных двигателей на нескольких транспортных средствах. Такое заявление Дмитрия Рогозина последовало после встречи, которую он проводил 28 января с представителями Воронежского Механического завода, выпускающего двигатели для ракетоносителей «Союз» и «Протон».

Запуски РН «Протон» отложены до середины мая

Три «Протон-М» будут демонтированы, на них будет выполнена полная замена двигателей второй и третьей ступени. Во время совещания, Иван Коптев, директор завода, подал в отставку из-за «неудовлетворительного качества продукции».

Роскосмос уже сообщал, что авария комплекса «Союз-У»/»Прогресс МС-4», произошедшая 1 декабря, связана с инородными частицами, которые попали в двигатель третьей ступени, вызвав пожар. Помимо этого, некачественная сборка двигателя стала сопутствующим аварии фактором.

Все четыре двигатели второй ступени РН «Протон» произведены в Воронеже. Последний полет этого носителя состоялся в июне 2016-го, когда на орбиту с трудом удалось вывести спутник связи Intelsat-31. Во время полета возникла проблема с одним из двигателей второй ступени. Спутник достиг расчётной орбиты только благодаря разгонный блоку «Бриз - М», двигатели которого компенсировали недобор тяги и отработали дольше расчетного времени.

Возврат РН «Протон» к полетам, планировался на 28 декабря, на орбиту должен был выведен ретранслятор EchoStar-21 . Однако ILS, провайдер запуска, сообщил о его переносе, но не обозначил причину. Дата запуска переносилась несколько раз, и теперь последовало заявление Рогозина о более продолжительной задержке.

Расследование некорректной работы двигателя продолжается.

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