SpaceX меняет расписание своих запусков

Компания сообщила, что первый запуск ракеты Falcon-9 со стартовой площадки №39A, место, с которой взлетали шаттлы до 2011 года, состоится в середине февраля. Это будет полет грузовика Dragon на МКС вместо рейса со спутником связи EchoStar.

Грузовик доставит несколько тонн продуктов питания, запчастей и материалы для экспериментов, включая новый прибор для изучения озонового слоя, его установят снаружи орбитального комплекса.

Грузовой рейс Dragon к МКС в феврале станет 10-ым для SpaceX с момента начала оказания коммерческих услуг по доставке грузов в 2012 году. Изменение графика позволит получить время для дополнительного тестирования наземных систем.

SpaceX первоначально хотела запустить спутник связи EchoStar-23, необходимый Бразилии для передачи видеосигнала на всю свою территорию, в прошлом году. Но взрыв 1 сентября и задержки с ремонтом и проверками площадки №39A, сначала стали причиной переноса пуска EchoStar-23 на январь, затем на начало февраля.

«Запуск EchoStar-23 однозначно последует за полетом Dragon, не позднее конца февраля. После него состоится пуск телекоммуникационного аппарата SES-10 с возращенной первой ступенью Falcon-9», – SpaceX.

Рейс станет первым для SpaceX с м. Канаверал с момента взрыва на соседней площадке 1 сентября. Компания арендовала комплекс №39 у Nasa в апреле 2014 года, чтобы осуществить первый полет с объекта в 2015 году.

Планировалось отправить в космос РН Falcon Heavy, способный доставить на высокую орбиту тяжелые спутники. Но дата пуска Falcon Heavy неоднократно переносилась – носитель по-прежнему не летает – и компания использовала только площадку №40 до взрыва в прошлом году.

Обновление комплекса №39 следующие: выполнено строительство ракетного ангара, где теперь можно размещать пять Falcon-9 одновременно. Установлены топливные баки, изготовлен новый транспортер для доставки ракет с ангара на стартовый стол.

Обновлена водная, акустическая и тепловая система объекта, а водонапорная башня перекрашена, теперь на ней есть логотип «SpaceX». В конце года будет добавлен рычаг доступа, позволяющий астронавтам попадать в пилотируемые корабли, рейсы которых начнутся в 2018 году.

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