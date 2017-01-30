Водяной лед возле Северного полюса Марса

Изображение показывает водяной лед на участке 73 х 41 км около Северной полярной шапки Марса в ноябре-декабре 2004 года.

Снимки были сделаны орбитальным аппаратом "Марс-Экспресс" во время его первого года пребывания у Красной планеты. Он находится на орбите Марса уже более 13 лет.

Изображение позволяет наблюдать область около 79,94 с. ш. / 44,11 в. д.

Северный полярный покров состоит из слоя льда, глубина которого достигает около 2 км.

В результате сезонного таяния и накопления лед не чистый, а смешанный с пылью.

В течение зимы лед покрывается тонким слоем замороженного углекислого газа, толщина которого от нескольких сантиметров до одного метра.

В течение теплых летних месяцев большая часть замороженного углекислого газа сублимируется в пар и уходит в атмосферу, что позволяет увидеть водяные ледовые слои.

Но когда наступает зимний сезон, углекислый газ опять замерзает и тонким слоем покрывает северную полярную область.