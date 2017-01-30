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Марсоход Opportunity сфотографировал Деймос

Рубрика: Новости космоса / Взгляд в космос
Автор: Vadim Baybikov от 30 янв 09:33
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Opportunity сейчас находится около Кратера Endeavour и направляется на юг вдоль его края.

Марсоход Opportunity сфотографировал Деймос

Вездеход пытается добраться к следующей научной цели – оврагу, расположенному приблизительно в километре на юг. Однако рельеф местности с крутыми склонами (больше 20 градусов) и грунт, который сильно крошится, стал проблемой для колес.

Сол 4611 (12 января). Opportunity попытался преодолеть крутой склон, но бортовой компьютер остановил двигатель, когда поступила информация, что колеса потребляют слишком много энергии – возможный индикатор их пробуксовки.

Сделав снимки, команда управления увидела, что поверхностный материал крошится и это приводит при пробуксовке колес.

После неудачного движения предусматривалась передача данных на орбитальный аппарат MAVEN. Позиция вездехода потребовала ожидать передачи данных до полуночи. Во время ожидания ему удалось сфотографировать луну Деймос и возвратить фото на MAVEN.

На следующий сол каких-либо данных на ретранслятор вездеход передать не смог из-за низкого расположения орбитального аппарата над горизонтом.

Сол 4614 (15 января). Чтобы передать данные, на вездеход была передана команда: вернуться вниз на полметра, повернуть налево, проехать поперек склона к выступу горных пород, находящихся неподалеку.

Операция прошла успешно, вездеход преодолел 14,67 метров с небольшой пробуксовкой.

После перемещения в новое место был задействован спектрометр APXS для измерения концентрации аргона.

Также в этот день Opportunity сделал панорамное фото, чтобы выбрать маршрут для дальнейшего перемещения.

Сол 4615 (16 января). Выработка энергии солнечными батареями составила 500 Вт/час при прозрачности атмосферы К=0,657 и запыленности солнечных панелей К=0,670.

Всего с момента приземления на Марсе, а 24 января срок пребывания на поверхности составил 13 лет, Opportunity проехал 43,79 километров.

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