Получены первые снимки Земли со спутника GOES-16

Метеорологический спутник нового поколения с улучшенной камерой передал первые изображения с геостационарной орбиты. Запущенный в ноябре, он позволит сделать более качественные фото ураганов, штормов и облаков, чем другие аппараты.

Уже даже по первым снимкам очевидно, что GOES-16 поможет намного лучше прогнозировать погоду. Изображения получились невероятно четкие, даже превосходящие тестовые перед запуском. На представленном фото Земли, которое сделано базовой камерой 15 января, видны Америка и Западная Африка.

GOES-16, известный как GOES-R, запущен 19 ноября. Он стал первым в серии из четырех новейших метеорологических спутников, которые будут работать на геостационарной орбите над экватором. На этой высоте, спутники движутся со скоростью аналогичной вращению Земли, что позволяет им постоянно наблюдать за одной и той же частью планеты.

Четыре аппарата обошлись правительству США в $11 млрд, эта цифра включает в себя производство космических аппаратов, современных приборов, пусковых установок и модернизацию наземных систем.

Центральный прибор новых спутников – базовая камера – способная видеть на 16 длинах волны, что позволяет определить тип облаков, отличить облака от тумана и вулканического пепла, отследить перемещение влаги в облаках. Наряду с базовой камерой, новые спутники имеют датчики молнии и датчики, позволяющие проводить мониторинг солнечной активности и космической погоды.

Произведенный Lockheed Martin, GOES-16, находится на геостационарной орбите, на нем проводится тестирование приборов, уже в мае аппарат приступит к работе над Тихим океаном и Атлантике. Планируется, что GOES-16, после тестирование аппаратуры, полностью заработает к ноябрю.

Сейчас на вооружении метеорологов США есть два активных метеорологических спутника – West и East. Они покрывают область от Западной части Тихого Океана до Западного побережья Африки, что позволяет синоптикам отслеживать тайфуны в Тихом океане и грозовые фронты, приближающиеся к западному побережью США, одновременно наблюдая развитие тропических циклонов, возникающих у берегов Африки.

Новые способности спутников позволит получить более четкие и подробные изображения опасных погодных систем и покажет особенности, которые пропускали предыдущие приборы. Более того, быстрое обновление изображений позволит метеорологом контролировать и прогнозировать развитие систем очень точно.

Раньше требовалось 1370 просмотров поверхности, чтобы собрать информацию о метеорологической ситуации по всей планете, сейчас это возможно сделать за 22 просмотра. Гораздо меньше просмотров, позволяют не только собрать изображение быстрее, но сделать их более качественными.

В результате синоптики смогут делать более точные, своевременные и надежные прогнозы. Более качественная информация позволит аварийно-спасательным службам начинать эвакуацию людей из опасных районов намного раньше.