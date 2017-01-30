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Японский грузовой корабль готовится к уникальному эксперименту

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 30 янв 09:16
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Шестое судно HTV отчалило от МКС в пятницу, 27 января, и его уже начали готовить к разрушительному вхождению в атмосферу над Тихим океаном с мусором и негодными батареями, которые недавно сняли с МКС. Однако аппарат немного задержится на орбите, чтобы провести эксперимент, позволяющий получить технологию удаления космического мусора.

Японский грузовой корабль готовится к уникальному эксперименту

Грузовое судно отделено от модуля «Гармония», затем отправлено в свободный полет роботизированной рукой лаборатории в 15:30 по Гринвичу. Серия включений двигателей позволила кораблю удалиться на безопасное расстояние от комплекса.

HTV-6 находился на станции с 13 декабря, прилетел к ней спустя четыре дня после запуска ракетой H-2B. Грузовик осуществил автоматизированное сближение, пристыковался и таким образом доставил 4,5 тонн продовольствия, различных материалов и шесть литий-ионных аккумуляторов, которые позволили начать обновление энергетической системы МКС.

Когда астронавты доставали свежие продукты и другие грузы из герметичного отсека HTV, роботизированная рука станции – под контролем инженеров с Земли – извлекла поддон из негерметичного отсека, на котором находились шесть новых аккумуляторов, предназначенных для замены устаревших источников питания на правой энергетической ферме S4.

Аккумуляторы накапливают электричество, произведенное огромными солнечными батареями станции. Они необходимы для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность орбитального комплекса, когда он заходит в тень Земли.

Замена аккумуляторов началась 31 декабря, далее астронавты дважды выходили наружу – 6 и 13 января – чтобы провести работы по подключению новых источников питания и упаковать три старые для длительного хранения.

В конечном итоге, все двенадцать устаревших водородно-никелевых аккумуляторов были заменены на энергетической ферме S4. Девять из них были установлены на грузовом поддоне HTV для утилизации в конце полета аппарата. Еще три теперь прикреплены снаружи станции. Восемнадцать литий-ионных аккумуляторов направятся к станции во время следующих трех полетов HTV в 2018, 2019 и 2020 гг.

Семь CubeSats, доставленных на орбиту в негерметичном отсеке HTV, были развернуты сразу после прибытия грузовика. Они построены японскими студентами, их развертывание происходило снаружи японского лабораторного модуля. Еще четыре метеорологических CubeSats, принадлежащих американской компании Spire Global, будут развернуты со станции позднее.

Полет HTV не закончен, после своего отбытия 9-метровый корабль останется на орбите до 5 февраля, проводя эксперимент, позволяющий разработать устройство для удаления космического мусора. С грузовика размотают 700-метровый трос, сделанный из тонких нитей алюминия и нержавеющей стали.

Развертывание устройства произойдет за семь дней. После этого на трос подадут ток. Взаимодействие между электродинамической привязью и магнитным полем Земли должно привести к выработке достаточного количества энергии, что позволит изменить орбиту объекта для последующего сгорания в атмосфере.

В случае успеха, японские инженеры смогут создать устройство, которое будет убирать с орбиты отработанные ракетные ступени, неработающие спутники, не расходуя драгоценного топлива.

После эксперимента трос отсоединят от грузовика, чтобы не препятствовать вхождению в атмосферу. Далее HTV-6 включит двигатели, замедлится, сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере. Таким образом, находящиеся на судне, несколько тонн отходов и выведенных из эксплуатации никель-водородных аккумуляторов будут утилизированы.

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