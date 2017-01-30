Nasa возобновляет испытания на вибростойкость JWST
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Nasa возобновляет испытания на вибростойкость JWST

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 30 янв 09:07
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Испытания на вибростойкость космического телескопа James Webb возобновились после того, как инженеры разобрались с проблемой, которая неожиданно возникла в прошлом месяце.

Nasa возобновляет испытания на вибростойкость JWST

Быстрая диагностика позволит по-прежнему надеяться на запуск в октябре 2018 года. Nasa подчеркнуло, что по-прежнему имеет достаточно временного резерва, чтобы начать миссию в конце следующего года в случае возникновения еще каких-либо неожиданных проблем.

Инфракрасный преемник знаменитого телескопа «Хаббл» позволит наблюдать невиданные ранее снимки прото-Вселенной, первых звезд и галактик, образовавшихся сразу после Большого взрыва, получить сведения о потенциально обитаемых мирах, вращающиеся вокруг других звезд.

Ученые Nasa работают с Arianespace, которая строит «Ариан-5» для выведения JWST в космос. Именно программа испытаний на вибростойкость позволит убелиться, что телескоп останется невосприимчивым к вибрационным нагрузкам, имеющих место во время запуска.

Как известно, при проведении первых испытаний, в прошлом месяце датчики около устройства сдерживания раскладных «крыльев» телескопа зафиксировали неожиданные высокие показатели вибрации этой сложной конструкции. Во время тестирования два датчика фиксировали показатели больше расчётных буквально через секунду после начала испытаний.

Как следствие, программное обеспечение, обнаружив нештатные показатели, прервало всякие последующие процессы. Технический персонал визуально и с помощью ультразвука осмотрел телескоп, но не нашел каких-либо внешних повреждений.

Основное зеркало обсерватории имеет размер 6,5 м в диаметре, естественно оно не сможет поместиться в любом, ныне действующем носовом обтекателе. Чтобы доставить его на орбиту был придуман складной механизм, состоящий из несколько частей, или «крыльев». Во время запуска механизм будет находиться в сложенном состоянии, его крылья будут удерживаться специальным устройством сдерживания.

После того как телескоп прибудет к месту эксплуатация во второй точке Лагранжа, механизм развернут, что позволит привести основное зеркало в рабочее положение. Именно устройство сдерживание не смогло точно зафиксировать «крылья» и поэтому стало причиной повышенной вибрации.

Вибрационные испытания, возобновленные на прошлой неделе, проходят в том же месте. Тестированию подвергнется основное зеркало телескопа, сделанное из 18 покрытых золотом бериллиевых сегментов, оптический опорный сегмент и приборный модуль ISIM.

Первый тест по программе новых испытаний касался проверки телескопа на предмет выдерживания вибраций по одной из трех осей. Тест вибрации по второй оси начнется на этой неделе. Инженеры проверят телескоп и приборный модуль по всем трем осям.

Испытание на виброустойчивость по каждой оси продлятся около 10 дней, а еще через неделю начнутся акустические тесты. Далее будет проведено тестирование на развертывание «крыльев», что позволит убедиться в работоспособности складного механизма. В последних тестах проверят точность искривления зеркальных сегментов после вибрационных и акустических нагрузок. Они подтвердят, что оптика телескопа способна выдержать запуск.

Через месяц, необходимый для анализа всех тестов, телескоп соберут в конфигурации запуска и отправят в термовакуумную камеру, где будут имитированы экстремальные температуры, с которыми ему придется столкнуться в космосе. Сейчас планируется, что тепловые испытания начнутся уже в апреле.

После прохождения тепловых испытаний обсерватория отправится на производственной объект компании Northrop Grumman, где к ней присоединят солнцезащитный козырек, энергетическую систему, устройство связи и систему терморегулирования.

James Webb отправится на космодром во французской Гвиане в середине 2018 года, далее состоится заправка топливом, и будут проведены заключительные работы перед стартом.

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