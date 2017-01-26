Определились финалисты конкурса Google X Prize

24 января Фонд X Prize объявил, что пять из 16 команд продолжат участие в конкурсе и смогут побороться за $20 миллионов в случае успешного выполнения всех условий на Луне. Последний этап, срок которого заканчивался 31 декабря прошлого года, предусматривал заключение контрактов запуска. Фонд X Prize проверил, предоставленные контракты запуска, и сообщил, что всего пять соответствует всем условиям.

Фонд оставляет вне игры шестую группу – PT Scientists – объявившую о контракте в ноябре. Тогда PT Scientists сообщила, что имеет договор, позволяющий разместить ее посадочную ступень, как вторичную полезную нагрузку, на Falcon-9. До конца декабря окончательного решения Фондом X Prize о статусе контракта так и не было принято.

Основной причиной отказа считается размытость контракта относительно сроков запуска, команда не смогла утвердительно формально ответить на вопрос: сможет ли она обеспечить пуск в сроки, обусловленные правилами конкурса. Ее руководитель также не сообщил о точных сроках начала миссии.

У всех оставшихся пяти команд, которые ранее объявили о своих контрактах, Фонд X Prize проверил и подтвердил правильность оформленных документов. SpaceIL и Moon Express предоставили контракты в 2015 году, Synergy Moon стал третьей в прошлом августе. Фонд получил контракт запуска от индийской группы TeamIndus 1 декабря и дополнительное соглашение от команды Hakuto, которые хотят выполнить доставку своих вездеходов на Луну одним ракетоносителем.

Три из пяти команд решили обратиться к услугам проверенных ракетоносителей. SpaceIL запустит свою посадочную ступень на Falcon-9; TeamIndus и Hakuto полетят на индийской ракете PSLV. Moon Express планирует запустить посадочную ступень на ракете Electron, первый старт которой назначен на февраль этого года.

И только Synergy Moon будет использовать абсолютно неизвестный носитель Neptun-8, который разрабатывает специально для этого полета. В прошлом месяце Synergy Moon объявила, что хочет взять себе в партнеры четырех других участников конкурса, которые не подписали контракты запуска, однако Фонд X Prize выразил несогласие с подобным шагом и пообещал ввести санкции в случае такого решения.

Теперь команды с контрактами должны подготовить свои технические средства, чтобы в конце года отправиться к полету на Луну, прилуниться, проехать по поверхности минимум 500 метров, и вернуть видео путешествия. Единственным изменением в правилах, внесенных Фондом X Prize, стало следующее: команды должны в срок до 31 декабря запустить свои посадочные ступени, а само прилунение возможно в следующем году. Это очень важное разъяснение для TeamIndus, которая назначила запуск на конец декабря.

Группы, не предоставившие контракты запуска, получат утешительные призы. Фонд X Prize объявил, что распределит $1 миллион среди всех 16 участников, то есть каждому достанется по 62500$.