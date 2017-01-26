Работы по телескопу «Спектр-РГ» близятся к завершению
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Работы по телескопу «Спектр-РГ» близятся к завершению

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 26 янв 19:36
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В конце прошлого и сейчас, начале нынешнего, состоялось два знаковых события, которые будем надеяться, приведут к успешному окончанию эпопеи по созданию астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». В прошлом декабре первая часть обсерватории – рентгеновский телескоп ART-XC, изготовленный в Российском ядерном центре в Сарове – достигла НПО им. Лавочкина, места, где будут проведены сборочные работы и последующее комплексное тестирование системы.

Работы по телескопу «Спектр-РГ» близятся к завершению

И вот 25 января в Россию прибывает из Германии вторая часть – рентгеновский телескоп eROSITA. Проект, начавшийся в 1987 году, в котором изначально участвовали 12 стран, временно прекращенный в 2000 году из-за отсутствия финансирования, возобновленный в 2007 году в усеченный виде, приблизился к ключевому контрольному ориентиру – сборки двух частей в единое целое – астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ».

Цель проекта

Основная задача – обнаружить и составить карту всех массивных черных дыр, зафиксировать все скопление галактик, понять, как они росли, и как влияет темная энергия на их развитие. Обсерватория сможет увидеть в рентгеновских лучах около 700 тыс. звезд нашей Галактики, в том числе и те, которые только что родились. Изюминкой проекта станет наблюдение процессов, связанных с поглощением черной дырой, находящейся поблизости, звезды. За 4 года базовой миссии будет выполнено в общей сложности восемь обзоров всего неба.

Усеченный проект «Спектр-РГ» стартовал в 2007 году, в нём приняли участие две страны – Германия и Россия. С немецкой стороны – Институтом Планка – был разработаны с нуля и изготовлен телескоп eROSITA, соответствующий целям проекта и способный функционировать в очень неприветливой среде космоса. Для Германии этот телескоп стал самым большим проектом после обсерватории ROSAT, единственной из всех, построивший карту Вселенной в рентгеновских лучах. 

Но eROSITA будет в 25 раз более чувствительным, чем ROSAT, что позволит провести более детальные обзора всего неба и увидеть в 50 раз больше объектов. Телескоп eROSITA состоит из семи идентичных зеркальных модулей, где используется 54 зеркал, покрытых золотом, которые соберут высокоэнергетические фотоны и передадут на рентгеновские датчики. Для максимальной производительности датчики должны иметь температуру -90C, которую позволит поддерживать сложная система тепловых трубок.

Помимо галактик и обнаружения активных черных дыр в центрах галактик eROSITA сможет обнаружить очень редкие объекты в Млечном пути –  изолированные нейтронные звезды. Прибор позволит по-другому взглянуть на самый широкий диапазон высокоэнергетических астрофизических явлений, возможно,  он поможет раскрыть некоторые совершенно новые явления и дать новые сведения о таинственной «темной энергии», которая является движущей силой расширения Вселенной.

После посадки в Москве, немецкий прибор переместят на НПО им. Лавочкина. Там он будет проверен и соединен с российским ART-XC. Комплексные испытания ART-XC и eROSITA начнутся  весной и продлятся десять месяцев.

Далее оба телескопа установят на рабочую платформу, также изготовленную в «НПО Лавочкина», проведут заключительное тестирование обсерватории и отправят в 2600-километровый перелет на Байконур, где ее подготовят для запуска ракетоносителем «Протон-М» весной 2018 года.

Оставив Землю, Спектр-РГ начнет полет во вторую точку Лагранжа (L2). Ему потребуется три месяца, чтобы достигнуть рабочего места в 1,5 млн км от Земли.

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