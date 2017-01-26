Nasa решит вопрос о маневре Juno в феврале
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Nasa решит вопрос о маневре Juno в феврале

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 26 янв 19:30
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Пока зонд Juno готовят к еще одному сближению с Юпитером, Nasa сообщило, что примет окончательная решение о выполнении отложенного маневра по переводе на короткую орбиту в феврале.

Nasa решит вопрос о маневре Juno в феврале

Juno вышел на орбиту Юпитера в июле, далее он, 19 октября, должен был совершить маневр, названный «маневр сокращения периода». Для этого ему надо было запустить маршевый двигатель, чтобы сократить период своей орбиты с 53 до 14 дней.

Nasa отложила маневр за несколько дней до его начала, из-за проблемы гелиевого клапана в двигательной установке. Позже агентство сообщило, что нашло общность проблемы Juno с возникшей на двигателе в коммерческом спутнике связи, который работал со сбоями после запуска в прошлом сентябре.

Маневр не был выполнен и во время следующего сближения 11 декабря. Последние сообщения Nasa не упоминают о планах относительно коррекции орбиты 2 февраля, когда произойдет еще один близкий проход.

Nasa неоднократно подчеркивало в прошлом, что Juno выполнит полностью программу полета даже если останется на текущей орбите, основные сведения о Юпитере и его атмосфере будут собраны во время близких проходов. Просто более длинный период означает, что зонду потребуется больше времени для сбора данных.

В предстоящем сближении будут задействованы все приборы зонда, впервые включат камеру JunoCam, все необработанное изображения с нее будут выложены на веб-сайте миссии. Nasa объявила, что все желающие смогут проголосовать, какие из них самые интересные, чтобы сосредоточиться на этих местах во время сближения, намеченного на конец марта.

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