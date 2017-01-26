Arianespace подготавливает к запуску РН «Союз СТ-Б»
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Arianespace подготавливает к запуску РН «Союз СТ-Б»

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 26 янв 08:03
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«Союз» переместили из сборочного ангара на стартовую площадку для первого геостационарного запуска с французской Гвианы.

Arianespace подготавливает к запуску РН «Союз СТ-Б»

Ракета, построенная в России, начала движение на стартовую площадку, расположенную на северо-восточном побережье Южной Америки, во вторник, 24 января, чтобы в ночь на пятницу, 27 января, отправиться в космос с испанским спутником связи, позволяющим передавать видеосигнал между Америкой и Европой.

Трехступенчатый РН «Союз-2.1б» перемещали к месту старта в горизонтальном положении. Далее происходила вертикализация пусковой установки, после чего ее «накрыла» мобильная башня обслуживания, чтобы предоставить доступ рабочим для заключительных работ перед запуском.

Полезной нагрузкой станет Hispasat 36W-1, коммуникационный аппарат, уже заправленный топливом и находящийся в обтекателе. Со стартовым весом в 3220 кг Hispasat 36W-1 стал первым новым спутником, произведенным OHB System. Все работы профинансировала ЕКА. Спутник проверит работоспособность нового цифрового процессора и обновленных антенн, изготовленных испанской промышленностью.

Запуск должен состояться в 01:03 по Гринвичу. Если какая-либо проблема не позволит стартовать в это время, другая возможность доступна на следующий день в 01:36 по Гринвичу. В 16-ый раз «Союз» будет стартовать с французской Гвианы с момента поступления его в эксплуатацию для Arianespace в октябре 2011 года. Но в этот раз, впервые, он будет использоваться в качестве средства выведения на геопереходную орбиту.

Как правило, для запуска коммутационных спутников Arianespace задействует «Ариан-5», но в этот раз, из-за большой плотности стартов этого ракетоносителя было решено использовать российский «Союз». Еще один геостационарный спутник связи – SES-15 – отправиться на орбиту с помощью РН «Союз СТ-Б» в начале апреля.

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