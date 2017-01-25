Метан мог помочь раннему Марсу нагреться
Присутствие воды на поверхности Марса в древности является парадоксом. Существует множество свидетельств того, что на поверхности Красной планеты присутствовали потоки жидкой воды. Тем не менее, в тот период времени, когда предположительно на поверхности присутствовала вода – от трех до четырех миллиардов лет назад – Марс должен быть слишком холодным чтобы на его поверхности присутствовала вода в жидком состоянии.
Так как же на поверхности могла присутствовать вода в жидком состоянии?
Исследователи из школы инженерии и прикладных наук Джона Полсона в Гарварде, предположили, что ранее Марс мог быть прогрет мощным парниковым эффектом. В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, исследователи обнаружили, что взаимодействие между метаном, двуокисью углеродом и водородом в ранней марсианской атмосфере, возможно создало условия, когда планета могла поддерживать воду в жидком состоянии.
Четыре миллиарда лет назад, Солнце было примерно на 30% слабее чем сегодня. Количество испускаемой радиации и, следовательно, тепла достигающей поверхности Марса было также намного меньше. Скудное излучение, которое достигало планеты могло задержаться в атмосфере, в результате чего могли быть периоды теплой и влажной погоды на планете. В течении многих десятилетий, ученые пытались смоделировать, как именно планета могла удерживать тепло.
Очевидным решением данной задачи является CO2. Углекислый газ составляет 95% от сегодняшней марсианской атмосферы и является наиболее известным парниковым газом на Земле.
Должно быть что-то еще в атмосфере Марса, что внесло существенный вклад в парниковый эффект на планете.
Существует доказанный эффект, когда атмосферы скалистых планет теряют более легкие газы, такие как водород, с течением времени. Они банально улетают в космическое пространство.
Вордсворт и его коллеги взглянули на эти давно потерянные газы, чтобы попробовать объяснить ранний климат Марса. В частности, команда исследователей обратила внимание на метан, который сегодня не в изобилии в марсианской атмосфере. Миллиарды лет назад, геологические процессы могли выпустить в атмосферу значительно большее количество метана. Этот газ медленно превращался в водород и другие газы. Аналогичный процесс в настоящее время происходит на спутнике Сатурна, Титане.
Чтобы понять, как вела себя ранняя марсианская атмосфера, команде исследователей необходимо понять фундаментальные свойства этих молекул.
Еще Карл Саган в 1977 году предположил подобный сценарий ранней марсианской атмосферы. Однако данное исследование впервые показывает и представляет рабочую климатическую модель ранней атмосферы Марса, где метан является эффективным парниковым газом.