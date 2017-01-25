Япония успешно запустила военный спутник связи
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Япония успешно запустила военный спутник связи

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 25 янв 08:15
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Двухступенчатая ракета H-2A доставила на орбиту во вторник, 24 января, спутник связи для японских военных. Пуск проходил в рамках программы, позволяющей уменьшить зависимость Японии от международных провайдеров в сфере обеспечения информацией своих военных.

Япония успешно запустила военный спутник связи

53-метровая пусковая установка отправилась в свой 32-й полет в 07:44 по Гринвичу. Японские СМИ не предоставили видео запуска, но многочисленные наблюдатели, расположившись около места старта, опубликовали видео обратного отсчета и старта.

Ракета H-2A, взлетев с космодрома Танегашима, повернула для полета над Тихим океаном, исчезнув в пасмурном небе меньше чем через минуту после старта. Четыре твердотопливных ускорителя в основании завершили работу и отделились через две минуты полета, одновременно отошел обтекатель.

Первая ступень с водородным двигателем LE-7A, выключилась спустя шесть с половиной минут после пуска. Разгонный блок с водородным двигателем LE-5B осуществил два включения, чтобы доставить военный аппарат DSN-2 на геопереходную орбиту. В 08:18 по Гринвичу японское космическое агентство объявило, что DSN-2 отделился от второй ступени и раскрыл солнечные батареи.

Бортовой двигатель поместит DSN-2 на круговую геостационарную орбиту в ближайшие недели, далее начнется орбитальное тестирование и 15-летняя миссия в пользу Сил Самообороны Японии и других оборонных ведомств.

Размер, масса, возможности и рабочее положение DSN-2 не известны, его коммуникационные антенны работают в диапазоне 5,2 - 11,5ГГц и, скорее всего, будут обеспечивать информацией воинские части на земле, в воздухе и на море в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

DSN-2 – один из трех новейших ретрансляторов для японских военных. Первичный контракт запуска, общей стоимостью $1,1 млрд, предполагает разработку и эксплуатацию двух спутников DSN на протяжении 15 лет. В запланированном бюджете Министерства обороны на 2017 год планируются купить еще один спутник связи в этом частотном диапазоне.

Как известно, DSN-1 предполагалось запустить в середине 2016 года РН «Ариан-5». Но во время воздушной транспортировки на космодром во французской Гвиане, он был повреждён, и потребовалось возвратить аппарат назад для ремонта, задержав его старт на год.

Полет во вторник стал пятым для Японии за четыре месяца, рекордный показатель для космонавтики страны.

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