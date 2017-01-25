Nasa планирует использовать ИИ для межпланетных миссий

NASA разрабатывает технологию, которая позволит создать автономные дроны, способные самостоятельно ориентироваться под водой и изучать подповерхностные океаны на ледяных мирах. Агентство работает над созданием роботов с искусственным интеллектом (ИИ), что позволило бы аппаратам для изучения подводного мира принимать собственные решения во время исследований.

Полеты, проведенные в последнее десятилетие, и астрономические наблюдения показали, что Солнечная система изобилует водой и в ней может находиться несколько океанов под основной, ледяной оболочкой. Сейчас практически на 100% доказано, что вода существует под корой Европы, а также на других ледяных лунах: Дионе и Ганимеде. Приведены убедительные свидетельства скрытых океанов на карликовых планетах: Церере и Плутоне.

В этих океанах на холодных мирах могут быть найдены различные, неизвестные человеку, химические и органические соединения. Но главное – это жизнь, ведь где есть вода, там с большой долей вероятности может быть и жизнь.

Всем известны проблемы, которые встанут при исследовании далеких небесных объектов, поэтому их приходится решать здесь на Земле, если человечество хочет успешно изучить подповерхностный океан на Европе и других ледяных мирах. Подводные дроны можно запрограммировать на поиск микробной жизни в этой суровой окружающей среде, однако вода и замерзшая оболочка сделает невозможным всякую связь с Землей.

Таким образом, ключевой проблемой здесь является разработка автономного подводного зонда, способного принимать решения самостоятельно, в режиме реального времени, для проведения непрерывных исследований. В зависимости от концепции той или иной миссии, подводные аппараты, исследующие океанский миры, должны работать автономно на протяжении нескольких дней или даже месяцев.

В течение этого срока они должны эффективно управлять своими ресурсами, изучать неведомую среду, перемещаться к точкам связи с внешним миром.

В конце прошлого года, несколько групп со всего мира протестировали дроны в Атлантическом океане с целью обнаружения изменений температуры и солености воды. Эти испытания стали частью проекта по созданию будущих автономных транспортных средств с демонстрацией технологий ИИ.

Были испытаны три автономных дрона, два океанских планера и один дальний подводный аппарат. Во время испытания была опробована океаническая система моделирования, позволяющая подводным дронам огибать рельеф дна. Система определяет местоположение конкретных научных задач и самостоятельно вырабатывает оптимальную стратегию для их решения. Также флот из шести малых аппаратов фиксировал, как происходит изменения океана около них, что имеет большое значение для развития автономных навигационных систем.

Следующие тестовые запуски запланированы на весну 2017 года. Учитывая тот факт, что главная цель будущих подводных дронов – исследование подповерхностного океана на предмет наличия микробных форм жизни, в следующих испытаниях их будут «учить» искать трещины в океанском дне, известные как гидротермальные жерла. Обычно в этих океанских бассейнах создаются благоприятные среды, способные поддерживать развитие жизни.

Кроме того, дроны обучат фиксировать любой неизвестный показатель, это позволит составить общее представление о подземных водяных мирах, о которых на данный момент почти ничего неизвестно. Проведенные испытания послужат основой для того, чтобы приступить к проектированию аппаратов, способных эффективно работать подо льдом и передавать информацию на Землю.

Увеличение самостоятельности зондов в будущих миссиях крайне необходимо с целью повышения эффективности освоения космического пространства, а также для изучения более сложных образований, таких как подземные океаны.