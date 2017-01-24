Астрономы нашли строительные блоки массивных галактик

Карликовые галактики, небольшие скопления звезд и газа от 100 до 1000 раз меньше чем наш Млечный путь, вероятнее всего являются строительными блоками массивных галактик. До настоящего времени астрономы не имели прямых доказательств существования групп сливающихся галактик.

Используя данные полученные от Sloan Digital Survey Sky (SDSS) и различных оптических телескопов, команда астрономов обнаружила семь различных групп карликовых галактик, находящихся на пути слияния. В конечном итоге они объединятся и образуют более крупные, в том числе и спиральные галактики, такие как Млечный путь.

Данное открытие предоставляет ученые убедительные доказательства того, что зрелые галактики, которые мы наблюдаем сегодня во Вселенной были сформированы миллиарды лет назад путем слияния небольших галактик.

«Теперь мы знаем, что для того чтобы создать большие галактики, Вселенная должна объединить множество мелких галактик», - сообщила Сабрина Стюарт (Sabrina Stierwalt), астроном из Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO). «Впервые в истории мы обнаружили первые шаги формирования более массивных галактики из группы более мелких».

Сабрина Стюарт и ее команда начали свой поиск с данных от SDSS в которых они искали пары взаимодействующих карликовых галактик. После чего они начали изучение изображений определенных пар и увидели, что они являются частью еще более крупных скоплений подобных галактик.

Для своих целей они использовали Магелланов телескоп в Чили, обсерваторию Apache Point в Нью Мексико и телескоп Gemini на Гавайях. Изображения, полученные с их помощью исследуемых пар карликовых галактик, показали, что они не просто находятся рядом друг с другом, а являются гравитационно связанными объектами.

Данное открытие было опубликовано в научном журнале Nature Astronomy.

«Мы надеемся, что это открытие увеличит интерес ученых в области изучения карликовых галактик и предложит идеи формирования галактик таких как Млечный путь», - добавила Сабрина Стюарт.

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