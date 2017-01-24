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Как ученые Nasa ищут жизнь на далеких экзопланетах
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 24 янв 09:02
Интересный выпуск передачи "Сумасшедшая инженерия", в которой сотрудник отдела Starshade, NASA JPL, расскажет о применяемых методах поиска обитаемых экзопланет.
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