Как ученые Nasa ищут жизнь на далеких экзопланетах
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Как ученые Nasa ищут жизнь на далеких экзопланетах

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 24 янв 09:02
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Интересный выпуск передачи "Сумасшедшая инженерия", в которой сотрудник отдела Starshade, NASA JPL, расскажет о применяемых методах поиска обитаемых экзопланет.

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