New Horizons продолжает сближаться с объектом Пояса Койпера

В рамках миссии New Horizons, в конце прошлого года, был завершен основной этап, когда состоялось разведывательное сближение с Плутоном в 2015 году. И сейчас, входя в Новый год, все готовятся к сближению с замороженным миром, находящимся от нас в 6,4 млрд км. Близкий проход зонда New Horizons на скорости 14 км/сек с объектом 2014 MU69 запланирован на 1 января 2019 года.

Маленький мир станет самым дальним объектом, который исследовал космический аппарат, построенный на Земле. Пока ученые не знают, как он выглядит. Они не уверены в его точном размере, сейчас данные говорят о диаметре в 20-40 км. Неизвестна точно форма, скорость вращения, альбедо, есть ли у него сопутствующие луны или кольца.

Миниатюрные миры, как MU69 – лед и каменные фрагменты, которые сформировали большие объекты внешней Солнечной системы, такие как Плутон, некоторые луны Урана и Нептуна, а также другие карликовые планеты. Пояс Койпера состоит из таких вот древних ледяных и каменных останков, оставшихся нетронутыми с момента начала образования Солнечной системы, все эти фрагменты находятся вне орбиты Нептуна. Здесь можно встретить достаточно большие объекты, как Плутон, и даже еще большую карликовую планету Eris, сотни тысяч миров размером с MU69.

Самое интересное заключается в том, что малые планеты могут быть даже более привлекательными, чем большие. Например, Плутон, по размерам сравнимый с Африкой, оказался более привлекательным, чем Марс. Он геологически жив даже сегодня, с его глубин извергаются ледниковые потоки, который постоянно обновляют поверхность. Никто не мог даже предполагать, что такое происходит спустя миллиарды лет после его формирования, на удалении в 5 млрд км от Солнца. Это только подогревает интерес для дальнейшего изучения Пояса Койпера.

New Horizons всегда хотели отправить дальше исследовать Пояс Койпера после его исторического сближения с Плутоном, но не было каких-либо подходящих целей, пока специальный обзор, предпринятый с помощью «Хаббла» в 2014 году, не обнаружил два потенциальных объекта в пределах досягаемости космического аппарата. После того, как в июле 2015-го New Horizons пролетел Плутон, Nasa уже через месяц выбрало MU69, как самый удачный объект для исследований во время расширенного полета.

Очень важные сведения об этом объекте планируется получить к тому времени, когда New Horizons достигнет его. Астрономы изучали MU69 менее трех лет, но по-прежнему остается много вопросов. Единственное, что удалось точно выяснить – место пересечения New Horizons и MU69. В настоящее время планируются повторные наблюдения «Хаббла» и обсерватории Gaia, которая способна точно определять позиции звезд, астероидов и других объектов. Астрономы также планируют наблюдать прохождение MU69 на фоне звезды в конце года. Транзит на фоне звезды способен предоставить данные о размерах и форме объекта, показать облака пыли, кольца или спутники, сопровождающие его.

Сейчас предполагается, что New Horizons пройдет в 3000 км от объекта, что позволит главной камере рассмотреть поверхностные особенности с разрешением в частный дом. На данный момент точное расстояние сближения неизвестно. Это будет зависеть от вспомогательных данных об орбите объекта, полученных от «Хаббла» и Gaia.

Еще разрабатывается резервный план, так же как это происходило перед сближением с Плутоном, на случай если камеры аппарата зафиксируют кольца, луны или ледяные обломки возле MU69 за неделю перед проходом. В таком случае New Horizons пролетит немного дальше, чтобы не столкнуться с пылью или льдом, ведь даже столкновение с незначительным фрагментом может оказаться фатальным, учитывая скорость полета.

Во время полета зонда к MU69, за следующие полтора года, планируется изучить до двух десятка известных объектов Пояса Койпера. И хотя космический аппарат не пройдет рядом с ними – расстояние до них составит миллионы километров – но он будет намного ближе к ним, чем любой телескоп. По существу впервые, в Поясе Койпера, появится астрономическая обсерватория, способная найти объекты, которые слишком слабы для обнаружения с Земли. Уже неоднократно выдвигались предположения, что зонд сможет найти Планету №9, гипотеза, о существовании которой выдвинута 2 года назад. Показатели солнечного ветра и плазмы во внешней Солнечной системе, также постоянно фиксируется аппаратом.

Тем временем New Horizons подготавливают к очередному маневру коррекции траектории. Всего до сближения с MU69 их предполагается выполнить около десяти. Четыре уже проведено до конца 2015-го, оставшаяся серия начнется с 1 февраля.

Сейчас продолжается процесс стирания данных, записанных New Horizons в июле 2015-го. Это стало возможным после того, как завершилась передача всей информации, собранной в системе Плутона. Это очень деликатный процесс, инженеры не хотят случайно удалить с дисков самые интересные моменты.

Пока неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы передать с борта научные данные от New Horizons после посещения MU69, во всяком случае, понадобится больше времени, чем 15 месяцев после пролета Плутона. На таком гигантском расстоянии потребуется 12 часов, чтобы радиосигнал достиг Земли.

В случае успеха миссия может получить еще одно расширение, где на первый план выйдет исследование границы Солнечной системы, как это сделали "Вояджеры", но в этот раз более современными приборами. Зонд работает от плутониевого источника электроэнергии. Плутоний имеет 80-летний период полураспада, и хотя аппарат медленно теряет энергию, можно по-прежнему быть уверенным в его работоспособности до середины 2030-ых.

В настоящее время New Horizons находится в 643 млн км от Плутона, в 5,6 млрд км от нас, все его системы функционирует исправно.