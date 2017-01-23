«Наука» - будущее МКС
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«Наука» - будущее МКС

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 23 янв 22:01
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В этом году планируется отправить на орбиту новый модуль МКС – «Наука». Это будет пятый модуль в российском сегменте станции. Жизнь экипажа на орбите станет комфортнее. Сегодня МКС – важный международный проект, в котором участвуют 15 стран.

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