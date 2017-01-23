Orion+SLS | США запустят на Луну самую мощную ракету!
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Orion+SLS | США запустят на Луну самую мощную ракету!

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 23 янв 21:56
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Интересный ролик от NASA, в котором сотрудники Агентства рассказывают о планах развития программ SLS и Orion: создание самой мощной в истории ракеты, вторая исследовательская миссия на Луну, пилотируемое путешествие к Марсу. Приятного просмотра!

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