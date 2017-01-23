Уникальная миссия по отклонению астероида может не состояться
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Уникальная миссия по отклонению астероида может не состояться

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vadim Baybikov от 23 янв 21:48
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Решение о проведении объединенного полета Nasa и Европейского космического агентства, цель которого – продемонстрировать способность отклонить астероид – отложено до конца этого года, после того, как европейские правительства отказались финансировать свою часть проекта. Миссия предусматривала запуск двух зондов в 2020 году, один от Nasa и один от ESA, сближение их через два года с околоземным астероидом Didymos, диаметром 800 метров, у которого есть сопутствующая луна.

Уникальная миссия по отклонению астероида может не состояться

Зонд Nasa, после сближения и первичных исследований, должен врезаться в луну Didymos, диаметр которой 150 метров. Европейский аппарат AIM достигнет системы Didymos ранее американского, его задача – изучить столкновение, провести наблюдения «прежде и после», чтобы оценить его воздействие на астероид. Ученые хотят знать, как кинетическая энергия изменит орбиту минилуны вокруг Didymos.

Полученные результаты позволят выработать методы, с помощью которых возможно отклонить потенциально опасный астероид, находящиеся на траектории столкновения с Землей.

Представители государств-членов ESA, встречаясь в Швейцарии, в прошлом месяце утвердили бюджет космического агентства на следующие несколько лет. Миссия к астероиду, названная AIM, была перенесена на будущее после того, как европейские правительства согласились выделить деньги на продление эксплуатации МКС до 2024 года, а также полностью профинансировать вторую часть проекта ExoMars, предусматривающую доставку вездехода на Красную планету в 2020 году. Все остальные программы по исследованию дальнего космоса были отложены.

До последнего, государства-члены ESA готовы были поддерживать проект и готовились выделить 105 миллионов евро в прошлом декабре, чтобы проводить разработку согласно графику. ESA уже получило около 70 млн евро, что очень обнадеживало, но потом, это финансирование было переориентировано на МКС.

Однако само ESA похоже отказываться от этого полета не намерено и не считает миссию AIM отмененной, несмотря на некоторые сообщения, появившиеся сразу после завершения встречи министров в Швейцарии 2 декабря.

«Мы по-прежнему изучаем все возможности, чтобы понять, как финансировать этот проект, вносим новые предложения, чтобы не остановить производство узлов и оборудования. Я не сдаюсь, и это – важное послание всем заинтересованным сторонам», - так прокомментировал ситуацию глава агентства. 

Менеджеры агентства активно прорабатывает возможность изготовления менее масштабной версии зонда AIM под названием AIMlight. Их цель – уменьшить стоимость миссии с 250 млн до 150 млн евро.

Первоначальная концепция для миссии по столкновению и отклонению астероида, или AIDA, предусматривала запуск зонда AIM (ESA) в октябре 2020 года, чтобы через полтора года прилететь к Didymos и на протяжении шести месяцев изучить небесный объект и его луну. Старт зонда DART (Nasa) планировался между декабрем 2020 года и маем 2021 года, или в августе 2021-го, если будет решено не исследовать другие астероиды по пути к Didymos.

Зонд DART планировалось запустить одновременно с коммерческим спутником связи и развернуть его на высокоэллиптической геопереходной орбите, далее он должен был использовать свой ионный электростатический двигатель, чтобы полететь к Didymos. Зонд добрался бы до луны Didymos, или Didymoon, в октябре 2022 года и на скорости 6 км/секунду врезался в нее, чтобы отклонить от текущей орбиты и изменить период вращения, который равен 11,9 часов. Ученые хотят изменить его на семь минут или более.

Во время столкновения с DART астероид находился бы в 11 млн км от Земли, что позволяет провести наземные наблюдения и проанализировать эффект от удара. Но это возможно лишь только в том случае, если проект не будет перенесён, ведь максимальное сближение в октябре 2022 года возможно только при соблюдении текущего графика. В таком случае удастся оценить отклонение даже с помощью одно- или двухметровых телескопов. Зонд AIM будет находиться поблизости, и он предложит еще лучший вид.

Перелет DART к Didymos обеспечит ионный электростатический двигатель нового поколения, в три раза мощнее, чем установленный на зонде Dawn, который в настоящее время исследуют карликовую планету Церера, самый большой объект в поясе астероидов.

Новый дизайн солнечных батарей, длиной 12,5 метров, позволил бы аппарату работать исключительно от электричества. DART имеет единственный прибор: камеру с высокой разрешающей способностью, подобную той, что стоит на зонде New Horizons. Ее задачи: осуществление навигации, сбор изображений крупным планом перед столкновением.

Полномасштабная миссия AIM предусматривала 770-килограммовый космический аппарат с радаром, многоцветной камерой, лазерным топографическим картопостроителем, посадочной ступенью и двумя CubeSats для вспомогательных измерений.

Менее дорогая концепция AIMlight, если ее одобрят, также предусматривает старт в октябре 2020 года, но в ней зонд оснастят единственным прибором – навигационной цветной камерой, разрабатываемой американской компанией Planetary Resources, занимающейся отработкой технологий по добыче ресурсов с астероидов. В этом случае стартовый вес зонда снизится до 300 кг.

AIMlight сможет собирать информацию о структуре и массе Didymos и его спутника, принимая радиосигналы, проходящие с Земли через астероид в  момент максимального сближения. Его запуск намного дешевле обойдется на малом носителе "Вега-С", чем при полете в качестве вторичной полезной нагрузки на тяжелой ракете. Изучение концепции AIMlight завершится в июне, потом ее рассмотрит ESA, и если одобрит, вынесет на утверждение государствам-членам агентства.

Планетарная защита является важной проблемой.  Человечество уже начинает осознавать угрозы, исходящие от околоземных астероидов. Существует много стран, которые однозначно призывают провести этот полет. Люксембург, Румыния, Испания, Португалия, Польша и Чехия являются основными финансовыми покровителями этого проекта в Европе. Германия, один из крупнейших инвесторов ESA, также заинтересована в нем, но переадресовала деньги в пользу МКС. Если Германия согласиться выделить дополнительное финансирование, то у AIMlight есть прекрасные перспективы…

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