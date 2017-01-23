Falcon-9 готовится для первого многоразового полета

Построенный европейцами телекоммуникационный спутник SES-10 уже достиг м. Канаверал, и подготавливается для заправки топливом и последующему старту в феврале на борту ракеты Falcon-9 с ранее возвращённой первой ступенью.

SES-10 прибыл на Флоридский космодром после трансатлантического перелета, после отгрузки его с места производства в Тулузе, Франция. Его запустят в следующем месяце со стартовой площадки №39A, откуда когда-то отправлялись в космос шаттлы, арендованной сейчас SpaceX с целью начала коммерческих пилотируемых полетов.

SpaceX и SES согласились в прошлом году запустить космический аппарат ракетоносителем Falcon-9 с уже используемой первой ступенью. В случае успеха рейс станет главным шагом SpaceX в его политике сокращения стоимости орбитального запуска. Построенный Airbus DS, SES-10 весит 5300 кг с полным баком топлива.

Первая ступень, которая готовится к пуску, летала в апреле 2016 года с грузовиком Dragon. После отделения от второй ступени 15-этажный стартовый ускоритель вертикально приземлился на плавающую платформу спустя несколько минут после старта, он стал первым, возвратившимся и приземлившимся неповрежденным в океане.

Инженеры отремонтировали и проверили первую ступень, убедившись, что она сможет выдержать большее количество рейсов. Также они проверили все девять двигателей «Merlin-1D», подтвердив, что силовой модуль может использоваться многократно. Недавнее тестирование, которое включало серию огневых испытаний первой ступени, подтвердило пригодности всей конструкции для последующего запуска.

SES-10 – третий старт в декларации рейсов SpaceX со стартовой площадки №39A, первый намечен на 26 января для Бразилии, а второй на 8 февраля, когда на МКС в десятый раз полетит грузовик Dragon.

Строительные бригады работают круглосуточно в последние дни, чтобы подготовить стартовую площадку. Большая часть запусков SpaceX происходит с м. Канаверал, что позволяет достигнуть таких орбитальных мест назначения, как космическая станция и геостационарная орбита, где располагаются большинство телекоммуникационных спутников.

Если работы на стартовой площадке завершатся в ближайшие дни и SpaceX сможет в установленные сроки осуществить два запуска, SES-10 отправится на орбиту 22 февраля. Планируется, что спутник отработает 15 лет на геостационарной орбите около экватора, откуда будет передавать видеосигналы для пользователей в Латинской Америке.

SES-10 оснащен электрическим и обычным жидкостным двигателем, первый будет использоваться для удержание аппарата на геостационарной орбите, второй предназначается для перелета с эллиптической переходной орбиты, куда доставит спутник вторая ступень Falcon-9, на круговую. Полет на геопереходную орбиту означает, что первая ступень должна будет приземлиться на плавающую платформу снова.

Гвинн Шотвелл, президент SpaceX, сообщила на прошлой неделе, что компания готовится выполнить 20 пусков Falcon-9 и один тяжелой ракеты Falcon Heavy в этом году.