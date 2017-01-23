Falcon-9 готовится для первого многоразового полета
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Начался процесс монтажа основного двигателя КК Orion Рядом с Землей пролетел астроид 2017 AG13 NASA обозначило основные этапы работ для Orion в 2017 году Секретный космоплан продолжает свой полет Китай стремительно становится космической сверхдержавой Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы В 2022 году астрономы ожидают столкновение двух звезд Исследование Пояса Койпера продолжается Следующий полет РН «Протон» опять переносится Богатые месторождения гематита в Каньоне Capri Nasa начинает очередной конкурс Гюйгенс: исторический спуск на Титан Hubble обнаружил экзокометы падающие на звезду SpaceX в очередной раз возвращается к полетам Airbus DS и РКК «Энергия» изготовят новую спутниковую платформу
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

Falcon-9 готовится для первого многоразового полета

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 23 янв 21:31
1

Построенный европейцами телекоммуникационный спутник SES-10 уже достиг м. Канаверал, и подготавливается для заправки топливом и последующему старту в феврале на борту ракеты Falcon-9 с ранее возвращённой первой ступенью.

Falcon-9 готовится для первого многоразового полета

SES-10 прибыл на Флоридский космодром после трансатлантического перелета, после отгрузки его с места производства в Тулузе, Франция. Его запустят в следующем месяце со стартовой площадки №39A, откуда когда-то отправлялись в космос шаттлы, арендованной сейчас SpaceX с целью начала коммерческих пилотируемых полетов.

SpaceX и SES согласились в прошлом году запустить космический аппарат ракетоносителем Falcon-9 с уже используемой первой ступенью. В случае успеха рейс станет главным шагом SpaceX в его политике сокращения стоимости орбитального запуска. Построенный Airbus DS, SES-10 весит 5300 кг с полным баком топлива.

Первая ступень, которая готовится к пуску, летала в апреле 2016 года с грузовиком Dragon. После отделения от второй ступени 15-этажный стартовый ускоритель вертикально приземлился на плавающую платформу спустя несколько минут после старта, он стал первым, возвратившимся и приземлившимся неповрежденным в океане.

Инженеры отремонтировали и проверили первую ступень, убедившись, что она сможет выдержать большее количество рейсов. Также они проверили все девять двигателей «Merlin-1D», подтвердив, что силовой модуль может использоваться многократно. Недавнее тестирование, которое включало серию огневых испытаний первой ступени, подтвердило пригодности всей конструкции для последующего запуска.

SES-10 – третий старт в декларации рейсов SpaceX со стартовой площадки №39A, первый намечен на 26 января для Бразилии, а второй на 8 февраля, когда на МКС в десятый раз полетит грузовик Dragon.

Строительные бригады работают круглосуточно в последние дни, чтобы подготовить стартовую площадку. Большая часть запусков SpaceX происходит с м. Канаверал, что позволяет достигнуть таких орбитальных мест назначения, как космическая станция и геостационарная орбита, где располагаются большинство телекоммуникационных спутников.

Если работы на стартовой площадке завершатся в ближайшие дни и SpaceX сможет в установленные сроки осуществить два запуска, SES-10 отправится на орбиту 22 февраля. Планируется, что спутник отработает 15 лет на геостационарной орбите около экватора, откуда будет передавать видеосигналы для пользователей в Латинской Америке.

SES-10 оснащен электрическим и обычным жидкостным двигателем, первый будет использоваться для удержание аппарата на геостационарной орбите, второй предназначается для перелета с эллиптической переходной орбиты, куда доставит спутник вторая ступень Falcon-9, на круговую. Полет на геопереходную орбиту означает, что первая ступень должна будет приземлиться на плавающую платформу снова.

Гвинн Шотвелл, президент SpaceX, сообщила на прошлой неделе, что компания готовится выполнить 20 пусков Falcon-9 и один тяжелой ракеты Falcon Heavy в этом году.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Nasa собирается тщательно изучить технологию заправки топливом SpaceX Nasa собирается тщательно изучить технологию заправки топливом SpaceX Совет безопасности Nasa рекомендовал изучить все проблемы, связанные с планами заправки топливом SpaceX пилотируемого корабля Dragon-2. Годовой отчет поднял проблему технологии, названной «грузи и лети», которая предусматривает заправку... Falcon-9 могут запустить в ноябре, а дебют Falcon Heavy переносится в который раз Falcon-9 могут запустить в ноябре, а дебют Falcon Heavy переносится в который раз Об этом сообщила Гвинн Шотвелл, президент SpaceX. Последний график предусматривает возобновление запусков в ноябре, несмотря на то, что компания продолжает свое расследование причины взрыва 1 сентября. Первый запуск новой ракеты Falcon Heavy теперь... SpaceX успешно посадила первую ступень на плавучую платформу SpaceX успешно посадила первую ступень на плавучую платформу Частная космическая компания SpaceX все-таки совершила инженерный подвиг, успешно осуществив посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 на плавучую платформу в Атлантическом океане. Двух ступенчатая ракета-носитель Falcon-9 стартовала 8 апреля... Когда состоится первый запуск Falcon Heavy от SpaceX? Когда состоится первый запуск Falcon Heavy от SpaceX? Ориентировочный срок, постоянно откладывающегося, первого полета ракетоносителя Falcon Heavy от SpaceX назван и, с большой вероятностью, состоится в апреле или мае 2016. SpaceX планирует провести первый демонстрационный полет в сотрудничестве с...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru