OSIRIS-REx успешно провел коррекцию траектории в дальнем космосе

Данные слежения подтверждают, что зонд OSIRIS-REx идеально справился со своим первым маневром дальнего космоса (DSM-1) в прошлом декабре. Теперь ему предстоит выполнить у Земли гравитационный маневр этой осенью, чтобы он смог продолжать свое двухлетнее путешествие к астероиду Bennu.

Большой маневр стал первым испытанием маршевого двигателя, во время него удалось увеличить скорость аппарата на 431 метр/секунду, используя для этого 354 кг топлива. Данные слежения показали его успешность, последующая телеметрия подтвердила, что все подсистемы отработали идеально.

Существенная коррекция траектория была необходима, чтобы поместить OSIRIS-REx на курс сближения с Землей, которое состоится в сентябре. Еще один, меньший траекторный маневр, выполнен в среду, 18 января, чтобы более точно задать курс для земного сближения, во время которого гравитация Земли «выбросит» OSIRIS-REx к астероиду Bennu, с которым зонд должен встретиться осенью 2018 года.

Во время двухлетней экспедиции к астероиду Bennu Nasa попытается решить некоторые интересные задачи. 9-20 февраля OSIRIS-REx задействует камеры и приступит к поиску неуловимых «троянских» астероидов Земли.

Троянцы – астероиды, которые являются постоянными компаньонами планет в Солнечной системе, при вращении вокруг Солнца они остаются устойчиво перед или позади материнской планеты. Из-за того, что их вращение вокруг Солнца происходит на одной скорости со своей планетой, они никогда не сталкиваются с ней.

Подобные астероиды имеются у всех планет Солнечной системы, но троянцы Земли неуловимы; до настоящего времени ученые обнаружили единственный троянский астероид – 2010 TK7 – в 2010 году. Например, у Юпитера известно почти 6000 троянцев.

Ученые прогнозируют, что Земля имеет намного больше троянцев, но их трудно обнаружить с поверхности, потому что они появляются очень близко к нашей звезде. В середине февраля OSIRIS-REx поместят в идеальную орбитальную позицию, где он на протяжении 12 дней будет заниматься поиском наших троянцев.

Как известно, OSIRIS-REx совершает семилетнюю миссию по исследованию и возврату образца грунта с астероида Bennu на Землю. Этот примитивный астероид поможет ученым лучше понять процессы, происходившие 4,5 млрд лет, когда зарождалась Солнечная система.