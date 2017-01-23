Bigelow Aerospace продолжит использование своего модуля на МКС
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Bigelow Aerospace продолжит использование своего модуля на МКС

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 23 янв 08:56
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Компания сейчас приступила к обсуждению с Nasa идеи о расширенном использовании экспериментального модуля, добавленного к МКС в прошлом году, но каких-либо соглашений еще не достигнуто. Единственное, что стало уже известно – Nasa соглашается превратить его в постоянно действующий «актив» МКС. Основатель Bigelow, Роберт Биджелоу сказал, что детали соглашения с Nasa о расширенном использовании BEAM будут опубликованы позднее.

Bigelow Aerospace продолжит использование своего модуля на МКС

Компания, 18 января, заявила, что рабочие характеристики ее расширяемого модуля «продолжают превосходить все ожидания». «Мы очень рады, что BEAM обладает прекрасными возможностями, чтобы существенно увеличить время его пребывания на МКС, намного больше, чем первоначальный двухлетний период».

Nasa подтвердило, что по-прежнему обсуждает с Bigelow следующие шаги. «Тестирование BEAM предоставляет нам ценные данные относительно того, как материалы и расширяемая конструкция ведет себя в космической среде. Мы продолжаем обсуждать с Bigelow следующие шаги по эксплуатации модуля».

Основная задача проекта BEAM состоит в том, чтобы продемонстрировать работоспособность расширяемых конструкций и их пригодность при строительстве обитаемых станций в околоземном пространстве. Хотя компания ранее демонстрировала расширяемую технологию в 2006 и 2007 годах, BEAM – первый расширяемый модуль, внутрь которого вошли люди в космосе.

Модуль построен в соответствии с контрактом Nasa и доставлен на станцию грузовиком Dragon в апреле 2016 года. Установлен и расширен до полного размера в конце мая. Предназначен для двухлетнего полета на МКС. Он отделен от остальной части МКС, где находятся космонавты, который периодически входят в него, чтобы снять показания приборов, установленных внутри.

По первоначальному проекту, BEAM, в конце своего двухлетнего полета, будет отделён от станции, чтобы через некоторое время сгореть в атмосфере. Таким образом, док-порт, к которому сейчас он пристыкован, станет свободным.

На данный момент Nasa не имеет планов относительно дальнейшего использования этого порта, поэтому вероятность того, что BEAM продолжит полет очень высока. Роберт Биджелоу ранее говорил, что модуль вызывает большой интерес со стороны коммерческих компаний и научных организаций. Еще до запуска BEAM были четыре компании, заинтересованные в проведении исследовательских экспериментов внутри него.

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