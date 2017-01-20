Boeing предлагает Nasa дополнительные места на «Союзах»

Компания Boeing заявила, что получила права на пять мест от производителя «Союзов» РКК «Энергия». Получить их удалось в рамках соглашения, по которому был улажен правовой спор относительно «Морского Старта».

Boeing выиграл суд, в результате чего российская компания должна заплатить $320 миллионов, чтобы иметь возможность в дальнейшем распоряжаться всеми активами «Морского Старта». Но последующие после суда сообщения показали, что стороны договорились о мировом решении. «Мы вместе с РКК «Энергия» обсудили те вещи, которые мы могли бы положить на стол, чтобы компенсировать долг», – сообщила американская сторона.

В результате появилось широкое соглашение между двумя компаниями, по которому Boeing получает права на места в «Союзах», но точные детали мирового соглашения по-прежнему неизвестны. Как результат, Boeing предложил эти места Nasa. «Они выразили заинтересованность, процесс идет, сейчас мы выясняем возможность насколько реально заключить сделку».

Действующий контракт Nasa с Роскосмосом по регулярной перевозке экипажа на МКС работает до 2018 года, далее наступает время, когда одна или обе коммерческие компании – Boeing и SpaceX – начнут доставлять астронавтов на МКС с американской территории. Однако обе эти компании столкнулись с проблемами при разработке их транспортных средств, что стало причиной переноса испытательных полетов, как минимум, до середины 2018 года.

Это вызвало бесконечные дискуссии, готовы ли их транспортные средства вовремя начать совершать рейсы в 2019 году в случае возникновение дополнительных проблем. Именно поэтому предложение Boeing очень привлекательно, чтобы Nasa имело некоторую страховку на всякий случай.

Предыдущие сообщения Nasa говорили, что каких-либо планов по покупке агентством дополнительных мест на «Союзах» нет. В недавнем интервью один из его руководителей заявил, что крайний срок покупки на рейсы в 2019 году истек, так как программа подготовки астронавтов длится три года.

Роберт Лайтфут, который станет и.о. администратора Nasa, 17 января, также отрицал возможность покупки. Он подтвердил, что обе компании постараются подготовить свои корабли в срок и будут готовы для полетов в 2018 году, несмотря на технические проблемы.

«Новая администрация Nasa продолжит большую разработку в рамках программы по созданию коммерческих пилотируемых кораблей. Мы должны начать отправлять астронавтов с американской территории в 2018 году. И Boeing и SpaceX сталкиваются с тем, что я назвал бы стандартными вопросами, которые появляются у всех при разработке космических кораблей, ничего особенного в этих проблемах нет», – сказал он.

В рамках соглашения Boeing и РКК «Энергия» еще предусмотрено использование американской стороной мест на «Союзах», которые ранее предназначались «Роскосмосу, но в связи с планами уменьшить количество членов российского экипажа, остались свободными. Как известно, Роскосмос объявил в сентябре, что экипаж на МКС будет уменьшен до двух человек в целях экономии, начиная с марта и до запуска нового лабораторного модуля.

Так как «Роскосмос» не имел четких планов по использованию мест на «Союзах», высвобождаемых в результате решения о сокращении экипажа, было предложено отдать их другим партнерам по МКС. «Мы уже обсуждали с нашими партнерами варианты использования свободных мест», – сообщал Игорь Комаров, глава Роскосмоса, в сентябре.

Boeing также вышел с предложением к Nasa купить и эти места, которое, 17 января, сообщило, что рассматривает это предложение, касающееся двух мест на «Союзах» при полетах на МКС осенью 2017 года и весной 2018-го, а также трех дополнительных рейсов в 2019 году. Это позволит Nasa добавить одного члена экипажа, не дожидаясь момента начала эксплуатации новых пилотируемых кораблей.

Если предположить, что все пойдет хорошо, уже, в сравнительно короткие сроки, будут оглашены детали предполагаемой сделки. Пока неясно, сколько Boeing запросит у Nasa за пять мест. Агентство купило в августе 2015 года шесть мест за $490 миллионов, или $81,7 миллионов за одного астронавта. Сейчас только известно то, что предложение Boeing к Nasa не будет больше.