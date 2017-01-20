Начался процесс монтажа основного двигателя КК Orion
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Начался процесс монтажа основного двигателя КК Orion

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 20 янв 12:02
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Двигатель системы маневрирования доставлен в Германию для его интеграции с приборно-агрегатным отсеком, основная цель которого – управлять межпланетным кораблем Orion во время испытательного полета вокруг Луны в конце 2018 года. Двигатель был модернизирован, прошел повторное тестирование и испытания на герметичность.

Начался процесс монтажа основного двигателя КК Orion

ЕКА предоставляет приборно-агрегатные отсеки для двух следующих полетов Orion – в беспилотный режиме, который стартует в ноябре 2018 года, и в пилотируемом, намеченном на начало 2020-ых.

Европейские правительства согласились заплатить за приборно-агрегатный отсек для полета 2018 года (разведывательная миссия №1), на встрече государственных министров в декабре 2012 года. В прошлом году ими было одобрено финансирование работ по строительству второго модуля для разведывательной миссии №2, когда четыре астронавты отправятся на орбиту Луны в конце 2021 года.

Airbus DS отвечает за строительство приборно-агрегатного отсека, Lockheed Martin – основной производитель отсека экипажа.

Приборно-агрегатный отсек оснащен маршевым двигателем и системой терморегуляции, имеет баки для ракетного топлива, воды, кислорода, генерирует электроэнергию для Orion. У него есть 33 малых двигателя, чтобы управлять ориентацией Orion и скорректировать траекторию после запуска.

Маршевый двигатель для ЕМ-1 является обновленной силовой установкой, взятой из системы орбитального маневрирования, которая использовалась на шаттлах. Система позволяла менять орбиту шаттла, с ее помощью выполнялось торможение и начинался возврат на Землю.

Работает на гидразине и четырехокиси азота, предназначен для 100 рейсов, выдерживает многократные включения на каждом полете. Выдает 6000 фунтов тяги, построен компанией Aerojet Rocketdyne.

Своевременное изготовление служебного модуля имеет решающее значение для соблюдения сроков запуска. Приборно-агрегатный отсек отгрузят в Америку в апреле, после того, как европейские инженеры добавят двигатель и топливные баки к уже законченной первичной конструкции.

В Центре Кеннеди приборно-агрегатный отсек соединят с отсеком экипажа, далее корабль подвергнут испытаниям на предельные температуры, с которыми он столкнется в космосе.

Аппарат возвратится в Центр Кеннеди в начале 2018 года для окончательной сборки, включая заправку топливом и добавление системы аварийного спасения. Далее интеграция с мегаракетой Space Launch System, вывоз на стартовую площадку и запуск к Луне.

Полет Orion в рамках ЕМ-1 продлится 25-26 дней, тогда корабль достигнет высотной ретроградной орбиты Луны, совершит несколько витков и возвратится на Землю путем приводнения в Тихом океане.

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