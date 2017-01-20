Moon Express получил финансирование для участия в Google X Prize
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Moon Express получил финансирование для участия в Google X Prize

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 20 янв 11:49
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Компания объявила, что получила денежные средства, которые позволят ей продолжить участие в конкурсе Google X Prize. Средства получены от новых и существующих инвесторов. Таким образом, общая сумма инвестиций, полученная за время участия в конкурсе, достигла $45 миллионов.

Moon Express получил финансирование для участия в Google X Prize

Компания разрабатывает небольшую лунную посадочную ступень MX-1E, которая сможет не только приземлиться на Луне, но и перемещаться по поверхности, выполняя таким образом требование Google X Prize, чтобы проехать, по крайней мере, 500 метров после приземления.

Первый полет позволит доставить на Луну научную и коммерческую полезную нагрузку от нескольких клиентов. Сейчас Moon Express сосредотачивается на разработке ключевых технологий своего аппарата и двигательной установке, работающей на перекиси водорода. Компания уже проверила двигатель, но теперь проводит изменения, чтобы улучшить его рабочие характеристики.

Посадочная ступень будет запущена ракетоносителем Electron, разрабатываемой компанией Rocket Lab, которая доставит спускаемый аппарат на низкую околоземную орбиту.

Более ранние концепции предусматривали полет на большем ракетоносителе, который способен доставить посадочную ступень на геопереходную орбиту. Но теперь, Moon Express планирует доработать силовую установку для МХ-1Е, чтобы получить дополнительную тягу, которая позволит с низкой орбиты добраться до Луны.

Запуск, намеченный на конец этого года, будет седьмым или восьмым рейсом Electron. Несмотря на то, что Rocket Lab хочет провести первый испытательный полет Electron в феврале, она по-прежнему заявляет о готовности запустить посадочную ступень Moon Express в срок, в конце этого года, чтобы выиграть главный приз в $20 миллионов.

График говорит об окончательной сборке МХ-1Е в июле, затем предусмотрена ее отгрузка на новозеландскую стартовую площадку Rocket Lab в октябре.

Компания в настоящее время имеет 23 инженеров, но хочет нанять еще 10, а также административный и управленческий персонал. К моменту запуска, в ее штате будет 40 - 50 человек.

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