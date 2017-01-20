Nasa готовит два полета к астероидам
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Nasa готовит два полета к астероидам

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vadim Baybikov от 20 янв 11:40
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Nasa окончательно согласилось реализовывать миссии Lucy и Psyche, со временем запуска в начале 2020-ых, цель которых – исследование астероидов Главного пояса. Каждая миссия имеет предельный уровень финансирования в $450 млн, хотя Nasa не раскрывает окончательную смету расходов по обоим. Эти полеты к малым небесным телам позволят больше узнать о нашей Солнечной системе и подготовиться к ее освоению.

Nasa готовит два полета к астероидам

Миссия Lucy начнется первой в 2021 году. Зонд с одноимённым названием посетит Главный пояс астероидов в 2025 году, дойдя до своего конечного пункта назначения – двух групп небесных объектов, известных как троянцы, которые вращаются с Юпитером на одной и той же орбите вокруг Солнца. В период 2027-33 гг. зонд посетит шесть троянских астероидов.

Считается, что троянские астероиды остались нетронутыми со времени формирования Солнечной системы. Их изучение позволит больше узнать, как она образовалась и развивалась. По сути, эти малые небесные тела – фрагменты, из которых формировались планеты. В случае успеха миссия Lucy может быть расширена, в ее рамках возможно посещение троянских и других астероидов из Главного пояса.

Миссия Psyche начнется в 2023-ем, в ее рамках предусмотрен облет Земли и Марса в 2024 и 2025 годах, соответственно. Далее зонд прибудет в 2030 году к астероиду Psyche, который напоминает ядро планеты, разрушенной в ранней истории Солнечной системы. По сути, этот объект представляет собой металлический мир. Посетив его, можно будет впервые непосредственно рассмотреть планетарное ядро. Исследование Psyche позволит лучше подготовиться к добыче ресурсов с астероидов.

Nasa выбрала миссии Lucy и Psyche, оставив за бортом еще троих финалистов. Два – полеты к Венере: орбитальный аппарат VERTIAS и атмосферный зонд DAVINCI. Еще один – космическая обсерватория NEOCam, предназначенная для поиска околоземных астероидов. Принятое решение – не очень хороший знак для ученых, которые изучают Венеру, ведь в последний раз полет к этой планете проводился под эгидой Nasa в 1989 году.

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