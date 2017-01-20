Nasa собирается тщательно изучить технологию заправки топливом SpaceX

Совет безопасности Nasa рекомендовал изучить все проблемы, связанные с планами заправки топливом SpaceX пилотируемого корабля Dragon-2. Годовой отчет поднял проблему технологии, названной «грузи и лети», которая предусматривает заправку РН Falcon-9 жидким кислородом и керосином после того, как астронавты разместятся на Dragon-2.

Как опубликовано в докладе, Совет безопасности обеспокоен тем, что могут возникнуть дополнительные, непредвиденные проблемы, связанные с загрузкой топлива этим способом. Совет призвал руководство Nasa детально проанализировать технологию, чтобы вовремя обнаружить другие, ранее неопознанные опасности.

Традиционно ракетоносители заправляются топливом перед тем, как экипаж размещается на борту космического корабля. Однако SpaceX изменил технологию заправки, которая осуществляется за полчаса до запуска. Это позволяет использовать "переохлажденный" жидкий кислород, чтобы добиться дополнительной производительности.

Однако такая технология еще как-то применима к непилотируемым кораблям. В случае пилотируемого полета, члены экипажа должны подняться на Dragon-2 до начала заправки топливом. В настоящее время неясно насколько безопасен это подход, учитывая ограниченный опыт его использования.

Еще одна группа Nasa – консультативный комитет МКС – уже давно ставит под сомнение целесообразность использования технологии для пилотируемых полетов. Вопрос стал еще более актуален, когда Falcon-9 взорвался на стартовой площадке перед огневым испытанием в момент погрузки топлива. Некоторые бывшие астронавты Nasa также скептически высказываются относительно нового подхода SpaceX.

«Мы единодушно выступаем против присутствия экипажа на борту Dragon-2 в момент погрузки топлива. Это противоречит всем критериям безопасности, которые отработаны на протяжении 50 лет, как в нашей стране, так и на международном уровне»

Nasa сообщило, что по-прежнему изучает технологию заправки топливом Falcon-9 и рассмотрит целесообразность ее применения для пилотируемого корабля, когда SpaceX представит результаты расследования сентябрьского взрыва.