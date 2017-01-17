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Запуск Японской ракеты закончился неудачей

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 17 янв 08:27
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Запуск с Японского космодрома Uchinoura состоялся в 23:33 по Гринвичу 14 января. В случае успеха средство выведения становилось самым малым и легким, доставившим полезную нагрузку на орбиту.

Запуск Японской ракеты закончился неудачей

Однако телеметрия прототипа ракеты, названного SS-520-4, была потеряна после того, как первая ступень завершила работу на 31-секунде полета. Данные слежения наземных станций показали обломки от него, падающие в Тихий океан.

SS-520-4 была модифицированной метеорологической ракетой, первоначально предназначенной, чтобы отправлять полезную нагрузку на суборбитальные траектории. Конструктивно она являлась продолжением двухступенчатой твердотопливной SS-520, построенной на основании одноступенчатой S-520. В новом средстве выведения была добавлена твердотопливная третья ступень.

Японское космическое агентство JAXA надеялось, что этот одноразовый эксперимент с бюджетом $3,5 миллионов, позволит создать недорогую пусковую платформу с использованием уже доступных технологий. Цель полета состояла в том, чтобы собрать данные для создания будущей пусковой установки для CubeSat.

Сейчас неясно, как эта авария изменит окончательный проект нового носителя. Одноступенчатая S-520 летала 29 раз, как метеорологическая ракета, начиная с 1980 года. Двухступенчатый SS-520 был запущен дважды, доставив 140 кг полезной нагрузки на высоту 700-1000 км. Добавление третьей ступени, как ожидалось, смогло бы набрать SS-520-4 орбитальную скорость в 27 000 км/ч.

Малый ракетоноситель имеет 9,5-метровую высоту и 52 сантиметра в диаметре. Его стартовая масса – около 2600 кг. Сама первая ступень весит 2,2 тонны и имеет тягу в 31500 фунтов. При запуске она должна была отработать 31,7 секунд и достигнуть скорости 2 км/сек.

Через 30 секунд планировалось отделение обтекателя полезной нагрузки на 78-километровой высоте. Первая ступень отделилась бы через секунду после сброса обтекателя. Затем, на протяжении двух минут и 50 секунд, вторая ступень длиной 1,7-метров провела бы стабилизацию вращения и запустила двигатель на 24,4 секунд. Это увеличило бы скорость до 3,6 км/сек.

Третья ступень, длина которой 80 сантиметров, заработала бы через 3 секунд после разделения со второй. Ее включение длилось бы 25,6 секунд, что позволило достигнуть опорной орбиты 180 х 1500 км. Разделение полезной нагрузки имело бы место через 7 минут 30 секунд после старта на орбите 200 х 1800 км.

Полезная нагрузка, TRICOM-1, была разработана и построена студентами. Она предназначалась для отработки коммуникационных технологий и опытов по земному наблюдению. CubeSat имел размеры 11,6 х 11,6 х 34,6 сантиметра и весил 3 кг. Он имел пять маленьких камер, коммуникационное оборудование, солнечные батареи и аккумуляторы.

Планировалось, что TRICOM-1 отработает на орбите до трех месяцев, прежде чем аэродинамическое торможение заставит его снизиться и сгореть в плотных слоях атмосферы.

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