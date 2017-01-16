Личный кабинет
Это интересно
Ученые о космосе: Итоги 2016 года в астрономии На поверхности Цереры нашли воду Бетельгейзе возможно поглотила звезду-компаньона SpaceShipTwo свершил второй испытательный полет Японская команда X Prize находит нового партнера Рядом с Землей пролетел астроид 2017 AG13 NASA обозначило основные этапы работ для Orion в 2017 году Китай стремительно становится космической сверхдержавой Миссия NEOWISE возможно нашла две новые кометы Hubble получил снимок небольшой галактики созвездии Гончих псов Богатые месторождения гематита в Каньоне Capri Исследование Пояса Койпера продолжается Nasa начинает очередной конкурс Секретный космоплан продолжает свой полет В 2022 году астрономы ожидают столкновение двух звезд
Мы в Yandex
Мы Вконтакте
(14 января 2017) Посадка первой ступени РН Falcon 9
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 16 янв 21:43
Компания SpaceX успешно осуществила посадку первой ступени ракеты-носителя Faclon-9 на плавучую платформу под названием «Just Read the Instructions» расположенную в Тихом океане во время пусковой миссии по доставке десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен с базы ВВС США расположенно на мысе Канаверал в 17:54 GMT.
Добавить комментарий