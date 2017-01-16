(14 января 2017) Посадка первой ступени РН Falcon 9
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(14 января 2017) Посадка первой ступени РН Falcon 9

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 16 янв 21:43
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Компания SpaceX успешно осуществила посадку первой ступени ракеты-носителя Faclon-9 на плавучую платформу под названием «Just Read the Instructions» расположенную в Тихом океане во время пусковой миссии по доставке десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. 

Старт ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен с базы ВВС США расположенно на мысе Канаверал в 17:54 GMT.

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