(14 января 2017) Посадка первой ступени РН Falcon 9

Компания SpaceX успешно осуществила посадку первой ступени ракеты-носителя Faclon-9 на плавучую платформу под названием «Just Read the Instructions» расположенную в Тихом океане во время пусковой миссии по доставке десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен с базы ВВС США расположенно на мысе Канаверал в 17:54 GMT.