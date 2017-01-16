Falcon 9 успешно доставила на орбиту 10 спутников Iridium NEXT
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Falcon 9 успешно доставила на орбиту 10 спутников Iridium NEXT

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 16 янв 21:35
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SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками на борту, а также смогла осуществить посадку первой ступени на плавучую платформу.

Falcon 9 успешно доставила на орбиту 10 спутников Iridium NEXT Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, 14 января в 17:54 GMT. Под головным обтекателем находилось 10 телекоммуникационных спутников компании Iridium. Задержка пуска, связанная с проливными дождями и сильными ветрами, была необходима чтобы дождаться по настоящему великолепной погоды для старта.

Развертывание космических аппаратов началось спустя 59 минут после отрыва ракеты от стартового стало, и заняло в общей сложности порядка 15 минут, сообщили представители SpaceX.

Данный старт был особенно важен для компании SpaceX, которая приостановила полеты после аварии, случившейся 1 сентября 2016 года. Во время взрыва на стартовой площадке была уничтожена ракета-носитель Falcon 9 и полезная нагрузку в виде спутника Amos-6 стоимостью $ 200 млн. Пусковая компания была полностью приостановлена для выяснения причин и аварии, и разработки мер, которые будут способствовать исключению возможности ее повторения.

Отправка на орбиту телекоммуникационных спутников не была единственной задачей для данного страта. Через несколько минут после старта, первая ступень отделилась от ракеты-носителя и начала управляемый спуск обратно на Землю, чтобы в целости и сохранности осуществить посадку на плавучую платформу под названием «Just Read the Instructions» расположенную в Тихом океане. [ВИДЕО | Посадка первой ступени РН Falcon 9]

Посадка первой ступени РН Falcon 9 на плавучуб платформу

Спустя около 8 минут первая ступень успешно осуществила посадку на плавучую платформу. Теперь на счету компании SpaceX уже 7 подобных миссий в рамках которых осуществлялась посадка первой ступени. По замыслу основателя компании SpaceX миллиардера Элона Маска, данная технология позволит существенно сократить стоимость запусков, что увеличит потенциальную доступность космоса для человечества.

Основной целью старта, все-таки являлась доставка на низкую околоземную орбиту десяти телекоммуникационных спутников, общим весом около 860 килограммов. Эта первая партия из 70 космических аппаратов, планируемых доставить в ближайшее время на орбиту Земли. Доставка оставшихся спутников будет осуществляться также посредством ракеты-носителя Falcon 9.

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