Ученые о космосе: "Ураган" в космосе
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Ученые о космосе: "Ураган" в космосе

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 13 янв 21:43
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О возможностях ДЗЗ рассказывает руководитель лаборатории дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, научный руководитель программы "Ураган", кандидат географических наук Лев Десинов. Программе "Ураган" - 40 лет.

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