Ученые о космосе: "Ураган" в космосе

Рассказывает заведующий лабораторией вариаций космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН им. Н.В. Пушкова (ИЗМИРАН) кандидат физико-математических наук Анатолий Владимирович Белов....

Ученые о космосе: Солнце - влияние на цивилизацию

Ученые о космосе: Сатурн спасет землян от Солнца

Ученые о космосе: Магнитное поле Земли

О магнитосфере Земли и других планет, влиянии Солнца на магнитное поле планеты, полярном сиянии и солнечном ветре рассказывает Валерий Петров - заместитель директора Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, кандидат...