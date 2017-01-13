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Ученые о космосе: "Ураган" в космосе
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 13 янв 21:43
О возможностях ДЗЗ рассказывает руководитель лаборатории дистанционного зондирования Земли Института географии РАН, научный руководитель программы "Ураган", кандидат географических наук Лев Десинов. Программе "Ураган" - 40 лет.
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