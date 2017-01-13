Nasa просит ученых присылать свои предложения по первым наблюдениям JWST
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Nasa просит ученых присылать свои предложения по первым наблюдениям JWST

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 13 янв 09:58
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Помимо предстоящего возобновления испытаний на вибростойкость после возникновения нештатной ситуации в конце года, Nasa просит астрономов со всего мира присылать предложения относительно тех наблюдений, которые будут выполнены обсерваторией James Webb Space Telescope (JWST) после ее запуска.

Nasa просит ученых присылать свои предложения по первым наблюдениям JWST

Предложения должны касаться наблюдений, начинающихся с апреля 2019 года, спустя шесть месяцев после запланированного запуска. Единственное ограничение, которое выдвигает Nasa, уже известно. Это «гарантируемое время наблюдений», зарезервированное для астрономов, которые участвовали в разработке приборов, оборудования или других возможностей JWST.

Больше ограничений нет, и любой астроном может предложить какую-либо задачу, чтобы продемонстрировать возможности телескопа астрономическому сообществу, помочь определиться с более поздними наблюдениями.

Инженеры завершают расследование сбоя, который имел место 3 декабря, когда оптические и научные инструменты телескопа подвергались испытанию на виброустойчивость, когда имитировались условия, возникающие во время запуска. Тогда Nasa прервало испытание через доли секунды, когда датчики показали величины выше, чем ожидалось на определенной частоте. Внешний анализ телескопа не обнаружил каких-либо повреждений.

Нынешний график предусматривает доставку оптики телескопа и приборов в апреле на объект, где пройдут испытания в термовакуумной камере. Уже в октябре телескоп отправят на сборочный объект компании Northrop Grumman, где произойдет его интеграция с солнцезащитным козырьком.

Nasa по-прежнему заявляет, что работы по JWST выполняются в рамках бюджета и согласно графику с запуском в октябре 2018 года. В графике зарезервировано соответствующее время, чтобы устранить проблемы, которые могут возникать при тестировании.

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